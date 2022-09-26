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Kayserispor ne zaman kuruldu? Kayserispor'un kaç tane Türkiye Kupası var? Kayseri Erciyesspor - Kayserispor İsim Takası

Kayserispor ne zaman kuruldu? İsim değişikliğinden sonra hakkında birçok merak edilen soruyu arkasında bırakan Kayserispor'un detaylarını sizler için derledik. Kayserispor'un kaç tane Türkiye Kupası var? Kayseri Erciyesspor - Kayserispor İsim Takası ve Kayserispor'un önceki isimleri.

1 Saat Önce
2022-09-26 11:24:31
Kayserispor ne zaman kuruldu? Kayserispor'un kaç tane Türkiye Kupası var? Kayseri Erciyesspor - Kayserispor İsim Takası

Kayserispor ne zaman kuruldu? İsim değişikliğinden sonra hakkında birçok merak edilen soruyu arkasında bırakan Kayserispor'un detaylarını sizler için derledik. Kayserispor'un kaç tane Türkiye Kupası var? Kayseri Erciyesspor - Kayserispor İsim Takası ve Kayserispor'un önceki isimleri.

Kayserispor ne zaman kuruldu?

Kayserispor, Kayseri merkezli 1 Temmuz 1966 kuruluşlu futbol kulübüdür. Takımın ismi sıklıkla değişmiştir.

  • 1988-1989 arası Kayseri Emniyetspor,
  • 1989-1992 arası Erciyesspor,
  • 1992-1996 arası Büyükşehir Belediye Erciyesspor,
  • 1996-1997 arası Kayseri Erciyesspor,
  • 1997-1999 arası Melikgazi Belediye Erciyesspor,
  • 1999-2001 arası Hacılar Erciyesspor,
  • 2001-2004 arası Erciyesspor,
  • 2004-günümüze Kayserispor

adıyla anılmaktadır.

Kayseri Erciyesspor - Kayserispor İsim Takası

1966-2004 yılları arası 38 sezon liglerde Kayserispor adıyla mücadele eden takım, 2004 yılında 2003-04 sezonunda Şampiyon olan Kayseri Erciyesspor ile isim takaslığı yaparak Kayseri Erciyesspor adını almış, Kayseri Erciyesspor ise Kayserispor adını almıştır.

Kayserispor'un kaç tane Türkiye Kupası var?

süper Lig'de yarışan takımın başarıları ve lig mücadelesi aşağıdaki gibi listelenebilir.

kayserispor

Süper Lig takımlarının her biri için merak edilen detayları derledik. Aşağıdaki haberlere de göz atmayı unutmayın!

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