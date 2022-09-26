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İstanbul Başakşehir FK Başkanları | İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu?

İstanbul Başakşehir FK Başkanları ve şampiyonlukları, merak ediliyor. 90'da kurulan takımın başarıları ve bünyesindeki futbolcularıyla, sevenleri bir hayli fazla. Peki İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu? İşte İstanbul Başakşehir FK tarihi ve detayları...

3 Saat Önce
2022-09-26 10:10:11
İstanbul Başakşehir FK Başkanları | İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu?

İstanbul Başakşehir FK Başkanları ve şampiyonlukları, merak ediliyor. 90'da kurulan takımın başarıları ve bünyesindeki futbolcularıyla, sevenleri bir hayli fazla. Peki İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu? İşte İstanbul Başakşehir FK tarihi ve detayları...

İstanbul Başakşehir FK Başkanları

Renkleri Turuncu-Lacivert olan İstanbul Başakşehir FK başkan listesi aşağıdaki gibidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye SK

  • Nurettin Sözen (1990-1994) (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak)
  • Vural Akarçay (1994)
  • Recep Tayyip Erdoğan (1994-2000) (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak)
  • Ali Müfit Gürtuna (2000-2002) (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak)
  • Nuri Albayrak (2002-2005)
  • Osman Aşkın Bak (2006)
  • Göksel Gümüşdağ (2006-2011)
  • Çağatay Kalkancı (2011-2014)

İstanbul Başakşehir FK

  • Göksel Gümüşdağ (2014-)

İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Medipol Başakşehir Futbol Kulübü,[2] 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulmuş futbol takımıdır. 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı almışlardır. Bu kararın ardından ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştirmiştir.

Kulübün şu anki teknik direktörü, eski futbolcu Emre Belözoğlu'dur. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu.

İstanbul Başakşehir FK Şampiyonlukları

  • Süper Lig
    Şampiyonluk (1) : 2019-20

  • 1. Lig
    Şampiyonluk (1) : 2013-14

  • 3. Lig:
    Şampiyonluk (2): 1992-93, 1996-97

Süper Lig takımlarının merak edilenlerini aşağıdaki haberlerde bulabilirsiniz.

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