Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor? Trabzonspor kaç yıldızı var? TS kaç kez şampiyon oldu?

Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor? 4 büyükler arasında gösterilen Trabzonspor'un yıldız ve şampiyonluk konusunda merak edilenlerini derledik. Peki Trabzonspor kaç yıldızı var? TS kaç kez şampiyon oldu? İşte merak edilen detaylar..

Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor? 4 büyükler arasında gösterilen Trabzonspor'un yıldız ve şampiyonluk konusunda merak edilenlerini derledik. Peki Trabzonspor kaç yıldızı var? TS kaç kez şampiyon oldu? İşte merak edilen detaylar..

Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor?

Trabzonspor 1984 ve 2022 yılları arasında 38 yıl boyunca şampiyonluk özlemi çekmiştir. Son olarak 2022 yılında şampiyon olan Trabzonspor, ikinci yıldıza yakınlaştı.

Trabzonspor kaç yıldızı var?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu yıldız sistemine göre profesyonel ligde şampiyon olan kulüpler 5 şampiyonluk üzerine bir yıldız alma hakkına sahiptir. Trabzonspor'da bu nedenle tek yıldıza sahip 4 büyük takımlar arasında yer almaktadır.

TS kaç kez şampiyon oldu?

Tek yıldızı bulunan Trabzonspor 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022 yıllarında 7 yıl şampiyon olmuştur.