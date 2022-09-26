Fatih Karagümrük hangi ilde kuruldu? Fatih Karagümrük takma adı ne? Fatih Karagümrük başarıları

Fatih Karagümrük hangi ilde kuruldu? Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Fatih Karagümrük, adını bir semtten almıştır. Peki ama bu takım kimler tarafından ne zaman kuruldu? Fatih Karagümrük takma adı ne? Fatih Karagümrük başarıları ve merak edilen detayları.