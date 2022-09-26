Fatih Karagümrük hangi ilde kuruldu? Fatih Karagümrük takma adı ne? Fatih Karagümrük başarıları
Fatih Karagümrük hangi ilde kuruldu? Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Fatih Karagümrük, adını bir semtten almıştır. Peki ama bu takım kimler tarafından ne zaman kuruldu? Fatih Karagümrük takma adı ne? Fatih Karagümrük başarıları ve merak edilen detayları.
2022-09-26 11:07:52
Fatih Karagümrük hangi ilde kuruldu? Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Fatih Karagümrük, adını bir semtten almıştır. Peki ama bu takım kimler tarafından ne zaman kuruldu? Fatih Karagümrük takma adı ne? Fatih Karagümrük başarıları ve merak edilen detayları.
Fatih Karagümrük takma adı ne?
Fatih Karagümrük, taraftarları tarafından Fatih'in Torunları takma adıyla anılır.
Fatih Karagümrük ne zaman hangi ilde kuruldu?
Fatih Karagümrük Spor Kulübü veya kısaca Karagümrük 1926 yılında kuruldu. Karagümrük, İstanbul ili Fatih ilçesine bağlı tarihi bir mahalledir, kulüp ismini buradan alır.
Muhtar Bey başta olmak üzere Acıçeşmeli Minareci İzzet, Aleattin Bey, Nazmi Bey, Bedri Bey ve Karagümrüklü Abdullah Bey, Mustafa İzmirli ve Cemil Bey öncülüğünde kurulmuştur.
İlk etapta "Acıçeşme Gençleri" ve "Karagümrük Gençleri" takımlarının birleşmesiyle, Karagümrük İdman Yurdu olarak anılmıştır. Takımın forma rengi kırmızı-siyahdır.
Fatih Karagümrük başarıları
- 1. Lig
- Şampiyonluk (1) : 1982-1983
- Play Off Şampiyonluk (1) : 2019-2020
- İkinci (1) : 1995-1996
- 2. Lig
-Şampiyonluk (1) : 2003-2004
- Play Off Şampiyonluk (1) : 2018-2019
- 3. Lig
- Şampiyonluk (2) : 1988-1989, 2001-2002
- Play Off Şampiyonluk (1) : 2013-2014
- İkincilik (1) : 1979-1980
- Bölgesel Amatör Lig
Şampiyonluk (1) : 2011-2012
- Türkiye Kupası
Çeyrek final (1) : 1962-1963
- İstanbul Profesyonel 2. Ligi
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