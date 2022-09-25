Konyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
Konyaspor Kulüp Başkanları listesi günümüzde sıklıkla sorgulanıyor. Mücadelesine tüm hızıyla devam eden Konyaspor'un şampiyonlukları ve kupaları da bulunuyor. Peki ama Konyaspor nasıl kuruldu? İşte geçmişi, Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları hakkında merak edilenlerin yanıtları...
2022-09-25 12:00:18
Konyaspor Kulüp Başkanları listesi günümüzde sıklıkla sorgulanıyor. Mücadelesine tüm hızıyla devam eden Konyaspor'un şampiyonlukları ve kupaları da bulunuyor. Peki ama Konyaspor nasıl kuruldu? İşte geçmişi, Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları hakkında merak edilenlerin yanıtları...
Konyaspor kuruluşu
Konyaspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Arabam.com Konyaspor, 22 Haziran 1922 Konya şehrinde kurulan spor kulübüdür. İlk etapta Konya Gençlerbirliği, daha sonra 1965 yılında ise Meramspor, Selçukspor ve Çimentospor ile birleşerek Konyaspor adını almıştır.
Konyaspor Kulüp Başkanları listesi
- Ahmet Yüzbaşıgil
- Mehmet Çolakoğlu
- Mustafa Bülbül
- Süleyman Çınar
- Ahmet Öksüz
- Kudret Erdirençelebi
- Algun Tunçalp
- Metin Ortakarpuz
- Numan Erkan
- M. Said Gönen
- A. Hamdi Uçarok
- Mehmet Okdut
- Mevlüt Sarı
- Mustafa Bayram
- Nurettin Ülker (1995-02)
- Mehmet Köseoğlu (2002-04)
- Ahmet Şan (2004-07)
- Mustafa Yayla (2007-08)
- M. Ali Kuntoğlu (2008-09)
- Bahattin Karapınar (2009-2011)
- Ahmet Şan (2011-2017)
- Fatih Yılmaz (2017-2018)
- Hilmi Kulluk (2018-2021)
- Fatih Özgökçen (2021-günümüz)
Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
Konyaspor 1. Lig'de, 1987-88 ve 2002-03 sezonlarında 2 kez şampiyon oluştur. Takım 1970-71 yılı sezonunda da 3.Lig şampiyonluğunu eline almıştır.
2017 Türkiye Kupası ve 2016-17 Türkiye Süper Kupası'nın da sahibi olmuştur.
Konyaspor istatistikleri
Konyaspor bünyesinde En Fazla Forma Giyen Oyuncular ve En Fazla Gol Atan Oyuncular listesi yayımlandı. Listenin ilk sırasında Ömer Ali Şahiner ve Zafer Biryol isimleri dikkat çekti.
Merak edilen diğer süper Lig gruplarının haberlerine göz atmayı unutmayın.
YORUMLAR (0)