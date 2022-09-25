Konyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları

Konyaspor Kulüp Başkanları listesi günümüzde sıklıkla sorgulanıyor. Mücadelesine tüm hızıyla devam eden Konyaspor'un şampiyonlukları ve kupaları da bulunuyor. Peki ama Konyaspor nasıl kuruldu? İşte geçmişi, Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları hakkında merak edilenlerin yanıtları...

Konyaspor Kulüp Başkanları listesi günümüzde sıklıkla sorgulanıyor. Mücadelesine tüm hızıyla devam eden Konyaspor'un şampiyonlukları ve kupaları da bulunuyor. Peki ama Konyaspor nasıl kuruldu? İşte geçmişi, Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları hakkında merak edilenlerin yanıtları...

Konyaspor kuruluşu

Konyaspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Arabam.com Konyaspor, 22 Haziran 1922 Konya şehrinde kurulan spor kulübüdür. İlk etapta Konya Gençlerbirliği, daha sonra 1965 yılında ise Meramspor, Selçukspor ve Çimentospor ile birleşerek Konyaspor adını almıştır.

Konyaspor Kulüp Başkanları listesi

Ahmet Yüzbaşıgil

Mehmet Çolakoğlu

Mustafa Bülbül

Süleyman Çınar

Ahmet Öksüz

Kudret Erdirençelebi

Algun Tunçalp

Metin Ortakarpuz

Numan Erkan

M. Said Gönen

A. Hamdi Uçarok

Mehmet Okdut

Mevlüt Sarı

Mustafa Bayram

Nurettin Ülker (1995-02)

Mehmet Köseoğlu (2002-04)

Ahmet Şan (2004-07)

Mustafa Yayla (2007-08)

M. Ali Kuntoğlu (2008-09)

Bahattin Karapınar (2009-2011)

Ahmet Şan (2011-2017)

Fatih Yılmaz (2017-2018)

Hilmi Kulluk (2018-2021)

Fatih Özgökçen (2021-günümüz)

Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları

Konyaspor 1. Lig'de, 1987-88 ve 2002-03 sezonlarında 2 kez şampiyon oluştur. Takım 1970-71 yılı sezonunda da 3.Lig şampiyonluğunu eline almıştır.

2017 Türkiye Kupası ve 2016-17 Türkiye Süper Kupası'nın da sahibi olmuştur.

Konyaspor istatistikleri

Konyaspor bünyesinde En Fazla Forma Giyen Oyuncular ve En Fazla Gol Atan Oyuncular listesi yayımlandı. Listenin ilk sırasında Ömer Ali Şahiner ve Zafer Biryol isimleri dikkat çekti.

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