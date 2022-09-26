Kasımpaşa Spor Kulübü ne zaman kuruldu? Kasımpaşa'nın renkleri neler? Kasımpaşa SK logoları ve başarıları hakkında merak edilen ve araştırılan tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün birleştiği futbol takımları ve Kasımpaşa Spor Kulübü tarihçesi.

Kasımpaşa Spor Kulübü ne zaman kuruldu? Kasımpaşa'nın renkleri neler? Kasımpaşa SK logoları ve başarıları hakkında merak edilen ve araştırılan tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün birleştiği futbol takımları ve Kasımpaşa Spor Kulübü tarihçesi.

Kasımpaşa Spor Kulübü ne zaman kuruldu?

Kasımpaşa Spor Kulübü ya da kısaca Kasımpaşa 1921 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde kurulmuş futbol takımıdır. Kulübün başkanlığını Mehmet Fatih Saraç yapmaktadır.

Kulüp 1942 yılına kadar Altıntuğ adını taşımıştır. Daha sonra Altıntuğ Kulübü ile Kasımpaşa Terbiye-i Bedeniye Kulübü birleşmesiyle, bugünkü Kasımpaşa meydana gelmiştir.

Logodaki bayrak

Döneminde, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Kasımpaşa'ya logosunda Türk bayrağı taşıma izni vermiştir.

Kasımpaşa'nın renkleri neler?

Tam adı Kasımpaşa Spor Kulübü Anonim Şirketi olan kulübün renkleri lacivert beyazdır.

Kasımpaşa SK logoları

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün geçmişten günümüze kadar kullanmış olduğu logolar aşağıdaki gib sıralanmaktadır. 2012 yılında tasarlanan son logo, günümüzde de kullanılan güncel logo olmuştur.

Kasımpaşa SK başarıları