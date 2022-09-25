DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4191 ₺

EURO

17,8508 ₺

ALTIN

973,15 ₺

BİST

3.281,61 ₺

TIMETURK / SPOR / Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?

Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?

Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim? gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. Büyük bir geçmişe sahip olan Giresunspor hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

46 Dakika Önce
2022-09-25 14:41:09
Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?

"Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?" gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. Büyük bir geçmişe sahip olan Giresunspor hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Giresunspor ne zaman kuruldu?

Giresunspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Bitexen Giresunspor, Giresun'da ilk olarak 1925, daha sonra 1967 yılında kurulan spor kulübüdür. Takımı temsil eden renkler yeşil ve beyazdır.

Süper Lig'de oynayan kulübün lakabı Çotanaklar'dır. Çotanak, fındığın ağaç dalındaki haline denmektedir. Çotanak figürü kulübün armasında da mevcuttur.

Kulüp futbolun yanı sıra hentbol erkek grubuna da ev sahipliği yapmaktadır.

Giresunspor'un rakibi kim?

Giresunspor ile Orduspor hem komşu takım hem de geçmişten gelen ezeli rakiptirler. Yönetim bazında bu rekabetin üstü son dönemlerde örtülmeye çalışılsa da taraftarlar maçlarda bu durumu açıkça belli ediyor. Giresunspor bir diğer Karadeniz takımı Samsunspor ile de rakiptir.

Giresunspor'un zamanında Orduspor ve Samsunspor ile yapmış olduğu karşılaşmalara, Karadeniz Derbisi adı verilmiştir. Bu rekabeti açıkça göz önüne sermiştir.

Giresunspor teknik direktörü kim?

Giresunspor'ın teknik direktörlüğünü Hakan Keleş yürütmektedir. Kulübün başkanlığını da Hakan Karaahmet üstleniyor.

Spor Toto Süper Lig Kulüplerinde yer alan diğer takımlara ait merak edilen soruların yanıtlarını aşağıdaki haberlerde bulabilrisinzi.

Galatasaray orijinal logosu nedir? Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?
İLİŞKİLİ HABERGalatasaray orijinal logosu nedir? Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?
Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?
İLİŞKİLİ HABERFenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?
Fenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl | Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?
İLİŞKİLİ HABERFenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl | Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?
Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi
İLİŞKİLİ HABERBeşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi
Alanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu?
İLİŞKİLİ HABERAlanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu?
Adana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?
İLİŞKİLİ HABERAdana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?
Konyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
İLİŞKİLİ HABERKonyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi
İLİŞKİLİ HABERHatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş