Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim? gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. Büyük bir geçmişe sahip olan Giresunspor hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

"Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?" gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. Büyük bir geçmişe sahip olan Giresunspor hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Giresunspor ne zaman kuruldu?

Giresunspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Bitexen Giresunspor, Giresun'da ilk olarak 1925, daha sonra 1967 yılında kurulan spor kulübüdür. Takımı temsil eden renkler yeşil ve beyazdır.

Süper Lig'de oynayan kulübün lakabı Çotanaklar'dır. Çotanak, fındığın ağaç dalındaki haline denmektedir. Çotanak figürü kulübün armasında da mevcuttur.

Kulüp futbolun yanı sıra hentbol erkek grubuna da ev sahipliği yapmaktadır.

Giresunspor'un rakibi kim?

Giresunspor ile Orduspor hem komşu takım hem de geçmişten gelen ezeli rakiptirler. Yönetim bazında bu rekabetin üstü son dönemlerde örtülmeye çalışılsa da taraftarlar maçlarda bu durumu açıkça belli ediyor. Giresunspor bir diğer Karadeniz takımı Samsunspor ile de rakiptir.

Giresunspor'un zamanında Orduspor ve Samsunspor ile yapmış olduğu karşılaşmalara, Karadeniz Derbisi adı verilmiştir. Bu rekabeti açıkça göz önüne sermiştir.

Giresunspor teknik direktörü kim?

Giresunspor'ın teknik direktörlüğünü Hakan Keleş yürütmektedir. Kulübün başkanlığını da Hakan Karaahmet üstleniyor.

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