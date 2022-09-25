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Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi

Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor'un son dönemde ki başarılarının ardından yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Hatayspor kuruluş tarihi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Hatayspor kuruluşu, detayları ve renkleri.

3 Saat Önce
2022-09-25 12:48:25
Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi

Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor'un son dönemde ki başarılarının ardından yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Hatayspor kuruluş tarihi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Hatayspor kuruluşu, detayları ve renkleri.

Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı?

Sosyal medya hesaplarından Volkan Demirel ile fotoğraf paylaşan Hatayspor, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." sözlerine yer verdi.

hatayspor volkan demirel

Hatayspor kuruluş tarihi

Hatayspor veya sponsorluk anlaşması gereği Atakaş Hatayspor, 1967'de Hatay'da kurulumuş bir futbol kulübüdür. 1967 yılında müsabakalarla halkın ilgisini çekmek ve gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulmasını sağlamak için şehrin ileri gelenleri tarafından, Kurtuluşspor - Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor ile birleşerek ortaya çıkmıştır.

Takım, maçlarını 25.000 kişilik Yeni Hatay Stadyumu'nda yapmaktadır. Erkek futbol takımının yanı sıra Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden kadın futbol takımı da bulunmaktadır.

Takımın 1. Ligdeki şampiyonlukları

  • Şampiyonluk (1): 2019-20
  • Play Off Final (1): 2018-19

Takımın 2. Ligdeki şampiyonlukları

  • Şampiyonluk (4): 1969-70, 1989-90, 1992-93, 2017-18
  • İkincilik (1): 1979-80
  • Play Off Final (2): 2012-13, 2013-14
  • Play Off Çeyrek final (2): 2014-15, 2016-17

Takımın 3. Ligdeki şampiyonlukları

  • Şampiyonluk (1): 2011-12

Türkiye Kupası mücadelesi

  • Çeyrek final (1): 2018-19

Hatayspor kuruluşu ve renkleri

1967'de Hatay'da kurulan Hatayspor, renkleri Bordo-Beyazdır. Nihat Tazearslan'ın başkanlığını, Lütfü Savaş'ın Onursal Başkanı olduğu takımın teknik direktörlüğüne bu yıl Volkan Demirel getirildi.

Hatayspor istatistikleri

En Fazla Forma Giyen Oyuncular ve En Fazla Gol Atan Oyuncular listeleri yayımlandı. Listelerin başında İlhan Palut ve Mehmet Kakil yer aldı.

hatayspor başarı istatistikleri

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