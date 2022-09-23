Fenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl | Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?

Fenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? soruları, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne dair sorulan soruların başında geliyor. Ülkemizde futbolun yeri ayrı. Özellikle fanatikler, 4 büyük için ayrı bir sevgi besliyor. Peki ama Fenerbahçe'nin kuruluşu nasıl oldu? Fenerbahçe kaç yılında kuruldu? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl ve merak edilen diğer detaylar..

Fenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? soruları, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne dair sorulan soruların başında geliyor. Ülkemizde futbolun yeri ayrı. Özellikle fanatikler, 4 büyük için ayrı bir sevgi besliyor. Peki ama Fenerbahçe'nin kuruluşu nasıl oldu? Fenerbahçe kaç yılında kuruldu? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl ve merak edilen diğer detaylar..

Fenerbahçe hakkında

Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor kulübü'nün Süper Lig bünyesinde boy gösteren profesyonel bir futbol takımıdır. Futbol dışında kulübün faaliyet gösterdiği farklı spor dalları da mevcuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde; basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisi vardır.

Fenerbahçe eski adı nedir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Black Stockings FC (Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü) ismi altında 1899 yılında kurulmuştur. Bu kuruluşa öncülük yapan gençler ile, ilerideki yıllarda kurulacak olan Kadıköy Futbol Kulübü (1902) ve Fenerbahçe Futbol Kulübü (1907) ismi altında toplanan gençler genellikle aynı isimlerden oluşuyordu.

Bu kapsamda FENERBAHÇE KULÜBÜ kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiştir. 2 kez kapatılan takım faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmiştir.

Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl

İki kez kapatılan Fenerbahçe Spor Kulübünün temel takımlarına bakıldığında aslında Fenerbahçe 1899 yılında kurulmuştur. Şu an bilinen 1907 yılı, Fenerbahçe'nin faaliyete resmi geçiş tarihidir.

İstanbul'da kurulan diğer takımlar

İstanbul'da zamanında kurulan futbol kulüplerinin listeleri;

- Moda Futbol Kulübü (1896) (İngiliz uyruklu)

- Cadi-Keuy Football Club (1899) (İngiliz uyruklu)

- Imogen (1900) (İngiliz uyruklu)

- Elpis (1900) (Rumlar tarafından)

- Black Stockings (1899) (Osmanlı uyruklu)

- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri (Osmanlı uyruklu)

kurulan kulüplerdir.

Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?

2000'li yılların başında Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yıldız sistemine göre; en üst profesyonel ligde şampiyon olan kulüpler her 5 şampiyonluk için 1 yıldız takma hakkına sahiplerdir. Dolayısıyla ülkemizdeki futbol kulüplerinde bu sayı;

- Galatasaray 22 şampiyonlukla 4,

- Fenerbahçe 28 şampiyonlukla 5,

- Beşiktaş 16 şampiyonlukla 3,

yıldız takıyor. .