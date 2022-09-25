Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri
Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyaspor hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, şampiyonlukları ve lig mücadelelerinin tüm detayları haberin içerisinde saklı. Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri neler? İşte detaylar...
2022-09-25 16:55:29
Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyaspor hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, şampiyonlukları ve lig mücadelelerinin tüm detayları haberin içerisinde saklı. Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri neler? İşte detaylar...
Antalyaspor ne zaman kuruldu?
Antalyaspor futbol takımı ya da sponsorluk anlaşması gereği Fraport-TAV Antalyaspor, Antalyaspor'un 1966 yılında kurulan ve Antalya'yı Süper Lig'de temsil eden takımdır. Takım, kurulduğu 1966 yılından 2010 yılına kadar iç saha maçlarını Antalya Atatürk Stadyumu'nda oynamış, 2015-16 sezonunda ise Antalya Stadyumu'na taşınmıştır.
Antalyaspor'un renkleri
Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, kırmızı ve beyazdır.
Antalyasporun kaç şampiyonluğu var?
Antalyaspor'un lig mücadeleleri ve şampiyonlukları;
Şampiyonlukları
- Türkiye kupası
İkincilik (2): 2000, 2021
- Türkiye Süper Kupası
İkincilik (1): 2021
- 1. Lig
Şampiyonluk (2): 1981-1982, 1985-1986
Lig mücadeleleri
- Süper Lig: 27 Sezon
1982-1985, 1986-1987, 1994-2002, 2006-2007, 2008-2014, 2015-
- 1. Lig: 30 Sezon
1966-1982, 1985-1986, 1987-1994, 2002-2006, 2007-2008, 2014-2015
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