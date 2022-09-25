Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri

Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyaspor hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, şampiyonlukları ve lig mücadelelerinin tüm detayları haberin içerisinde saklı. Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri neler? İşte detaylar...

Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyaspor hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, şampiyonlukları ve lig mücadelelerinin tüm detayları haberin içerisinde saklı. Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri neler? İşte detaylar...

Antalyaspor ne zaman kuruldu?

Antalyaspor futbol takımı ya da sponsorluk anlaşması gereği Fraport-TAV Antalyaspor, Antalyaspor'un 1966 yılında kurulan ve Antalya'yı Süper Lig'de temsil eden takımdır. Takım, kurulduğu 1966 yılından 2010 yılına kadar iç saha maçlarını Antalya Atatürk Stadyumu'nda oynamış, 2015-16 sezonunda ise Antalya Stadyumu'na taşınmıştır.

Antalyaspor'un renkleri

Akrepler takma adıyla bilinen Antalyaspor'un renkleri, kırmızı ve beyazdır.

Antalyasporun kaç şampiyonluğu var?

Antalyaspor'un lig mücadeleleri ve şampiyonlukları;

Şampiyonlukları

Türkiye kupası

İkincilik (2): 2000, 2021

Türkiye Süper Kupası

İkincilik (1): 2021

1. Lig

Şampiyonluk (2): 1981-1982, 1985-1986

Lig mücadeleleri

Süper Lig: 27 Sezon

1982-1985, 1986-1987, 1994-2002, 2006-2007, 2008-2014, 2015-

1. Lig: 30 Sezon

1966-1982, 1985-1986, 1987-1994, 2002-2006, 2007-2008, 2014-2015

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