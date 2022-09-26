İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var?
İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var? Türkiye'nin en köklü takımlarından biri olan İstanbulspor hakkında birçok soru araştırılıyor. İşte İstanbulspor'un merak edilen tarihçesi..
2022-09-26 09:01:18
İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var? Türkiye'nin en köklü takımlarından biri olan İstanbulspor hakkında birçok soru araştırılıyor. İşte İstanbulspor'un merak edilen tarihçesi..
İstanbulspor ne zaman kuruldu?
İstanbulspor, 1926 yılında Kemal Halim Gürgen tarafından kurulmuş futbol takımıdır. Tam adı İstanbulspor Anonim Şirketi'dir. Süper Lig'de yarışan takım zamanında küme düşmüş fakat tekrar yükselmiştir. 1932 yılında Türkiye Futbol Şampiyonası'nı kazanarak İstanbul'un Türk futbol tarihindeki ilk ülke şampiyonu olma ünvanını elinde taşır.
Uzun süren alt küme mücadelelerinden sonra iş adamı Cem Uzan'ın yönetimini ele almasıyla her yıl bir üst lige çıkmayı başaran takım; 1995 yılında Süper Lig'e yükseldi.
2004 yılında Uzan grubu şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) el koymasıyla devlet yönetimine geçmüş oldu.
Kulübün İstanbulspor Bayan Voleybol Takımı, İstanbulspor Basketbol Takımı gibi farklı branşlarda da takımları vardır.
İstanbulspor başarıları
- Türkiye Futbol Şampiyonası
Şampiyonluk (1) : 1932
- 1. Lig
Şampiyonluk (1): 1967-68
İkincilik (1) : 1994-95
Play-off şampiyonluk (1): 2021-2022
- 2. Lig
Şampiyonluk (1): 2016-17
- 3. Lig
Şampiyonluk (1): 1991-92
Play Off Şampiyonluk (1): 2014-15
- Türkiye Kupası
Yarı final (2): 1964-65, 2003-04
Çeyrek final (6): 1968-69, 1969-70, 1997-98, 1998-99, 2000-01, 2001-02
- İstanbul Futbol Ligi
Şampiyonluk (1): 1931-32
- İstanbul Şildi
Şampiyonluk (1): 1932
- Spor Toto Kupası
Şampiyonluk (1): 1970-71
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