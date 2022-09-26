İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var?

İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var? Türkiye'nin en köklü takımlarından biri olan İstanbulspor hakkında birçok soru araştırılıyor. İşte İstanbulspor'un merak edilen tarihçesi..