Ümraniyespor ne zaman kuruldu? Ümraniyespor başkanı ve teknik direktörü kim? Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var?

Ümraniyespor ne zaman kuruldu? Çok eski bir geçmişe sahip olan Ümraniyespor hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ümraniyespor başkanı, şampiyonlukları ve teknik direktörü internet üzerinden araştırılıyor. Kırmızı beyaz renkli takımın 2000 yılında amatör kümeye düşmesinin ardından yükselişi, fanatikleri sevindirdi. Peki ama Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var? İşte detaylar...

Ümraniyespor ne zaman kuruldu? Çok eski bir geçmişe sahip olan Ümraniyespor hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ümraniyespor başkanı, şampiyonlukları ve teknik direktörü internet üzerinden araştırılıyor. Kırmızı beyaz renkli takımın 2000 yılında amatör kümeye düşmesinin ardından yükselişi, fanatikleri sevindirdi. Peki ama Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var? İşte detaylar...

Ümraniyespor ne zaman kuruldu?

Ümraniyespor ya da sponsorluk anlaşması gereğince HangiKredi Ümraniyespor, 1938 yılında kurulmuş futbol kulübüdür. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nu kullanan takımın renkleri kırmızı - beyazdır. Süper Lig'de yarışan takımın şampiyonlukları da bulunuyor.

Ümraniyespor başkanı ve teknik direktörü kim?

Kırmızı beyazlı takımın başkanlığını Tarık Aksar üstlenirken Recep Uçar de teknik direktörlüğünü yapıyor.

Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var?

Ümraniyespor'un başarıları;

- Türkiye Kupası

Yarı final (1) : 2018-19

- 1. Lig

Şampiyonluk (1) : 2021-22

Play Off Yarı final (1) : 2017-18

- 2. Lig

Şampiyonluk (1) : 2015-16

- 3. Lig

Şampiyonluk (1) : 2013-14

- Bölgesel Amatör Lig

Şampiyonluk (1) : 2010-11

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