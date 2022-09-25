Adana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne? Süper lig'de kendini gösteren Adana Demirspor tüm hızıyla mücadelesine devam ediyor. Bu esnada Süper Lig liginde 1 sırada devam eden Adana Demirspor hakkında en çok merak edilen konu Adanaspor ile arasındaki mücadele oluyor. İşte takımların kuruluşları ve merak edilen 'Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?' sorusunun yanıtı...

Adana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne? Süper lig'de kendini gösteren Adana Demirspor tüm hızıyla mücadelesine devam ediyor. Bu esnada Süper Lig liginde 1 sırada devam eden Adana Demirspor hakkında en çok merak edilen konu Adanaspor ile arasındaki mücadele oluyor. İşte takımların kuruluşları ve merak edilen "Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?" sorusunun yanıtı...

Adana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu?

II. Dünya Savaşı sırasında, silah altında bulunan askerler dışındaki gençleri savaşa hazırlama amacıyla çıkartılan Sivil Savunma Mükellefiyeti adı altındaki yasayla, kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların bir spor kulübü kurmaları mecburiyeti getirildi. Bu neticede 1938 yılında TCDD 6. İşletme Bölge Müdürlüğü bünyesinde Adana Demirspor Kulübü'nün temelleri atıldı.

Adana Demirspor Kulübünün ilk kurucu üyeleri Eşref Demirağ, Vasfı Ramzan, Hasan Silah, Hikmet Tezel, Feridun Kuzeybay, Seha Keyder, Emin Ersan, Esat Gürkan ve Kenan Gülgün olarak tarihe geçmiştir.

Adana Demirspor futbolun dışında yüzme, sutopu, bisiklet ve güreş gibi farklı dallarda da kendini göstermiştir.

Kulübün geçmişte kullandığı logolar

Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?

Adanaspor, Amatör olarak 4 Nisan 1932 tarihinde kurulmuştur. 23 Ocak 1954 tarihinde Mehmet Şanlıtürk, Mehmet Eroğlu, Mustafa Bekbaş, Ali Gedikbaş, Ahmet Kavrakoğlu, Musa Çaldağ, Nevzat Ağaoğlu, Cumali Aslankeser, Selim Zeper ve İsmail Kaplakaslan tarafından profesyonel yaşantısına adım atmıştır.

Adanaspor, 60'lı yıllarda Adana Demirspor'un kentte gittikçe büyümesinin üzerine pastadan yeterli payı alamadığına inanan çoğunlukla esnaf ve küçük işletme sahipleri tarafından kurulan bir kulüp olarak bilinir. Demirspor'un kökenleri ise demiryolu çalışanlarına dayanır, ancak zamanla yörenin en önemli kulübü haline gelmesiyle birlikte, büyük toprak sahiplerinin de içinde yer almak istediği bir oluşum haline dönüşür. Uzun vadede alt ve üst sınıfların bir karışımı ile, her iki camianın da yapısı şekillenmiş olur.

Ezeli rakipler

Adana Demirspor ve Adanaspor arasındaki rekabet iki kulübün kuruluşundan beri sürmektedir. Adana dışında en büyük rekabeti Tarsus İdman Yurdu ve Mersin İdman Yurdu'yla yaşamaktadır ve bu rekabetin uzun bir geleneği vardır.

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