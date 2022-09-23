Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Son dönemde Fenerbahçe'nin Yıldız sayısı ile ilgili birçok araştırma yapıldı ani bir kararla Fenerbahçe 5 yıldız kullanacağına ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki Fenerbahçe neden 5 yıldız kullanmaya başlayacak? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Son dönemde Fenerbahçe'nin Yıldız sayısı ile ilgili birçok araştırma yapıldı ani bir kararla Fenerbahçe 5 yıldız kullanacağına ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki Fenerbahçe neden 5 yıldız kullanmaya başlayacak? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?

Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanacağını açıkladı. Resmi olarak kulüp için 19 şampiyonluk kabul ediliyordu. Yapılan açıklamayla; 1923 yılından bugüne kadar kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızı kullanacak.

Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniyordu. Fenerbahçe TFF'ye yaptığı başvuru ile 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulundu ve bu 28 ulusal şampiyon olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık ama 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacak

Fenerbahçe Spor Kulübü 5 yıldızlı logo hakkında;

"Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." açıklamasını yayımladı.

Fenerbahçe takma isimleri

Sarı Kanaryalar

Sarı Lacivertliler

Efsane

Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var?

Fenerbahçe erkek futbol takımının 2022 yılına kadar 19 Türkiye şampiyonluğu kabul ediliyordu. Fenerbahçe Spor kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılını da baz alarak, 100 yıllık sürede Fenerbahçe'nin 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldız kullanmayı uygun gördü.

Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu?

Aniden alınan kararla Fenerbahçe'nin neden 5 yıldıza yükseldiği merak konusu haline geldi. Dolayısıyla bu konu internet üzerinden sıklıkla araştırıldı.

2022 yılına kadar 19 şampiyonluğu kabul edilen Fenerbahçe, diğer şampiyonluklarının da sayılması gerektiği açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin 28 Türkiye şampiyonluğu dolayısıyla 5 yıldız almasına karar verildi.

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