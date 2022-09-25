Sivasspor'un neden 3 yıldızı var? Sivasspor'un önceki isimleri | Sivasspor rakibi kim?

Sivasspor'un neden 3 yıldızı var? Sivasspor'un armasında yer alan yıldızların bir nedeni var. Kulüp, kariyerine başladıktan kısa süre sonra bünyesine farklı takımları dahil etmiş ve bu takımların her biri için bir yıldız simgesini, armasına işletmiştir. Peki Sivasspor'un önceki isimleri neler, hangi takımlarla birleşti? Sivasspor rakibi kim? İşte detaylar..

Sivasspor'un neden 3 yıldızı var? Sivasspor'un armasında yer alan yıldızların bir nedeni var. Kulüp, kariyerine başladıktan kısa süre sonra bünyesine farklı takımları dahil etmiş ve bu takımların her biri için bir yıldız simgesini, armasına işletmiştir. Peki Sivasspor'un önceki isimleri neler, hangi takımlarla birleşti? Sivasspor rakibi kim? İşte detaylar..

Sivasspor'un kuruluşu

Sivasspor, 9 Mayıs 1967 tarihinde kurulmuştur. İlerleyen zamanlarda Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik ile birleşerek bugünkü Sivasspor'un temelleri atılmıştır.

Süper Lig'de futbol mücadelesine devam eden kulüp, futbol dışında; e-Spor, masa tenisi, judo, bilardo, cirit ve briç branşlarında da faaliyetini sürdürüyor.

Sivasspor'un neden 3 yıldızı var?

Sivasspor'un armasında bulunan 3 yıldızın bir anlamı bulunmaktadır. Sıklıkla internet üzerinden araştırılan bu 3 yıldızın anlamı; kurucu olduğu kulüpler olan Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik'i temsil etmektedir

Sivasspor'un önceki isimleri

İlk etapta Sivas Gençlik Kulübü olarak kurulan takım, daha sonra Sivasspor adını almıştır. 2015 ve 2016 yıllarında, sponsorluk nedeniyle Medicana Sivasspor adını almıştır. 2017'den günümüze kadar da Demir grup Sivasspor adıyla devam etmektedir.

Sivas Gençlik Kulübü 1950-1967

Sivasspor 1967-2014

Medicana Sivasspor 2015-2016

Sivasspor 2016-2017

Demir Grup Sivasspor 2017-günümüz

Sivasspor rakibi kim?

Sivasspor'un kurulduğu günden bu yana Kayserispor ile rekabeti olduğu bilinmektedir. İki takım arasındaki ilk maç, '1967 Kayseri stadyum faciası' olarak tarihe geçmiştir. Yaaşnan olaydan sonra iki takım 5 yıl süreyle aynı ligde yer alması yasaklanmış ve ortaya ezeli rakiplik çıkmıştır.

1967 Kayseri stadyum faciası nedir?

1967 Kayseri stadyum faciası, 17 Eylül 1967'de Kayserispor ve Sivasspor maçında yaşanmıştır. İki takım arasında maçta çıkan tartışma neticesinde 43 kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tribün olayı, tarihe 1967 Kayseri stadyum faciası olarak geçmiştir.