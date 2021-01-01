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Turizmden havacılığa, taşımacılıktan açık hava aktivitelerine kadar geniş bir alanda var olan ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere birçok şehirde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding ile Kapadokya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.
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Antep fıstığı ihracatında rekor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihracatı yapılan tarımsal ürün olan Antep fıstığında yılın 10 ayında 158 milyon 248 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
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Yunus Emre Enstitüsü'nden Roma, Yekaterinburg ve Tiran'da 'Türk Filmleri Haftası' etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası' Roma ve Yekaterinburg'da başladı.
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Yunanistan sınırında yakalanan HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Adıyaman'dan, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Yuka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Elazığ'da depremzedelere 516 konut için kura çekimi

Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 516 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.
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‘Kadına şiddeti tamamen ortadan kaldıracağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaştı.
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Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor? ATV ekranlarına yayınlanmaya başlayan Destan dizisi konusu ve senaryosu gibi oyuncu kadrosu ile de izleyicilerden tam not almayı başardı. Bir çok genç ve tecrübeli ismin bir araya geldiği Destan dizisinin baş rolünde 'Akkız' rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Şahin'e, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi isimler eşlik ediyor. Savaşçı dağ kızı Akkız'ın aşkını ve intikamını konu alan dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Destan dizisi oyuncuları ve oynadıkları roller...

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