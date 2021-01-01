|
|
DOLAR
|
|
12,0669 ₺
|
|
EURO
|
|
13,5581 ₺
|
|
ALTIN
|
|
694,92 ₺
|
|
BIST
|
|
1.818
4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek” dedi.
Aloe vera dünya üzerinde bilinen ve sık kullanılan en eski tıbbi bitkidir. Etli yapraklarının içerisinde bulunan kaygan ve yapışkan jel cilt ve saç bakımında sıkça kullanılır. Aloe veranın bu jeli vücudumuz için birçok faydaya sahiptir. Gelin aloe veranın cildimize yararlarını birlikte öğrenelim...
Turizmden havacılığa, taşımacılıktan açık hava aktivitelerine kadar geniş bir alanda var olan ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere birçok şehirde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding ile Kapadokya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihracatı yapılan tarımsal ürün olan Antep fıstığında yılın 10 ayında 158 milyon 248 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Türk Filmleri Haftası' Roma ve Yekaterinburg'da başladı.
Adıyaman'dan, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Yuka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan 516 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.
DOLAR
12,0669 ₺
EURO
13,5581 ₺
ALTIN
694,92 ₺
BİST
1.818 ₺
Destan oyuncu kadrosu | Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinde kim oynuyor? ATV ekranlarına yayınlanmaya başlayan Destan dizisi konusu ve senaryosu gibi oyuncu kadrosu ile de izleyicilerden tam not almayı başardı. Bir çok genç ve tecrübeli ismin bir araya geldiği Destan dizisinin baş rolünde 'Akkız' rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Şahin'e, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi isimler eşlik ediyor. Savaşçı dağ kızı Akkız'ın aşkını ve intikamını konu alan dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Destan dizisi oyuncuları ve oynadıkları roller...
Ekim ayında gerçekleştirilen Merkez Bankası toplantısı ile politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Beklentinin çok üzerinde gerçekleştirilen indirim sonrasında euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.