Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi

Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş'ın kısaltmalarında BJK kısaltması kullanılır. Peki ama BJK ne demek ve neden Beşiktaş'ın kısaltması olarak kullanılır? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi, logosu, kısaltması ve detayları!

Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş'ın kısaltmalarında BJK kısaltması kullanılır. Peki ama BJK ne demek ve neden Beşiktaş'ın kısaltması olarak kullanılır? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi, logosu, kısaltması ve detayları!

Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması?

BJK Beşiktaş isimli Türkiye spor kulübünün temsili kısaltmasıdır. İlk etapta bir jimnastik kulübü şeklinde kurulmuştur. BJK kısaltması Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden gelmektedir. 1903 yılında kurulan Spor Kulübü, şu an günümüzün futbol açısından üç büyükleri arasında yer almaktadır.

BJK neyin kısaltması

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılında İstanbul'da kurulan spor kulübüdür.

Beşiktaş'ın simgesi

Beşiktaş'ın simgesi olan “kara kartalın” çıkış noktası bir taraftarın tezahüratıyla ortaya çıkmıştır. 1940-1941 sezonuna gençleştirilmiş ve yenilenmiş kadroyla giren Beşiktaş, haftalar ilerledikçe puan farkını açmış ve ligdeki liderliğini sürdürmüştür. Beşiktaş, ligin bitime 5 hafta kala Süleymaniye ile 19 Ocak 1941 Pazar günü Şeref Stadı'nda yaptığı maçın ikinci yarısında önde olmasına rağmen rakip kaleye hücumlar gerçekleştirdiği sırada siyah-beyazlıların akın yönü olan Şeref Stadı'nın Atatürk panosu tarafındaki tribününden taraftar balıkçı Mehmet Galin, “Haydi Kara Kartallar. Hücum edin Kara Kartallar” diye bağırmıştır.

Şeref Stadı'nı dolduran binlerce taraftar ve maçı takip eden gazetecileri bir anda etkileyen balıkçı Mehmet Galin'in bu tezahüratındaki “Kartal” beğenildi. 6-0 Beşiktaş'ın kazandığı bu maçın ardından Beşiktaş'ın sembolü kartal olarak anıldı.

Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var?

Beşiktaş'ın armasında yer alan bayrak için iki farklı hikaye bulunuyor.

1.hikaye;

1952 yılında NATO'ya girme sürecindeki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için dönemim Başbakanı Adnan Menderes'in de aracılığı ile iki taraf arasında bir "dostluk maçı" düzenlenmiştir.

O dönemde hali hazırda bir milli takım olmaması nedeniyle, bu görev Beşiktaş'a verilir. Fenerbahçe ile Galatasaray'dan da 1'er oyuncunun katılımı ile BJK, Yunanistan karşısına çıkar.

Söz konusu maçın 1-0 Yunanistan lehine bitmesi sonrası, Başbakan Adnan Menderes, verilen görevi layıkıyla yerine getirdiği için Beşiktaş'a "armasında ay-yıldız taşıma hakkı" verir.

2.hikaye;

Spor tarihçisi Vâlâ Somalı, Beşiktaş'ın logosunda yer alan bayrak için, Beşiktaş'ın A Milli Takım'ı temsil etmesi nedeniyle verildiğini savunur.

Somalı, siyah-beyazlıların resmen kurulan ilk Türk kulübü olmasından dolayı armasında Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olduğunu ifade eder.