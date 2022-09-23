Galatasaray orijinal logosu nedir? Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?

Galatasaray orijinal logosu nedir? 1905 yılına dayanan Galatasaray'ın ilk amblemi ve kuruluşu merak ediliyor. Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir? Galatasaray logosunun çizimi, logonun kabul edilişi, kullanımı ne zaman oldu? İşte detaylar...

Galatasaray orijinal logosu nedir? 1905 yılına dayanan Galatasaray'ın ilk amblemi ve kuruluşu merak ediliyor. Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir? Galatasaray logosunun çizimi, logonun kabul edilişi, kullanımı ne zaman oldu? İşte detaylar...

Galatasaray orijinal logosu nedir?

Galatasaray'ın ilk amblemi 333 Şevki Ege tarafından, ağzında futbol topu olan kanatları gerili bir Kartal olarak çizilmiştir. Fakat Galatasaraylılar bu amblem örneğini çok benimseyemedikleri için Şevki Ege'nin kompozisyonu biraz gerilerde kalmıştır ve ilerleyen süreçlerde Galatasaray'ın yeni amblemi doğmuştur.

Logonun kabul edilişi

Amblem; sessiz sedasız, kendi halinde olan Ahmet Ayetullah isimli bir gencin kaleminden çıkmıştır. Harf devrimi öncesinde kullanılan G ve S'ye karşılık gelen gayın ve sin harflerinin ahenkli tasarımıyla çizim yapılmış, ortasına da kendi adını ve logosunu, sevimli bir de kara kediyi yerleştirmişti.

Kulübün 1923 yılında toplanan kongresi esnasında bu çalışma heyete sunulmak istendi, fakat çok mütevazi olan Ayetullah bunun için bir adım atamadı. Doktor Namık bir girişimde bulunarak şinasi'nin elindeki taslağı alarak kürsüye çıktı. Doktor Namık konuşmasına;

“ … arkadaşlar genç kardeşlerimizden Şinasi Reşit kongremize bir rozet şekli getirmiştir. Kulübümüzün remzi ve rozetimiz olarak kabul edilmesini teklif ederim …” diyerek kırmızı gayın ve sin çizimini ortaya çıkardı. Çizimin görülmesiyle birlikte salonda büyük bir alkış koptu ve tartışmasız bu amblem Galatasaray için kabul edildi.

Logonun kullanımı

Söz konusu, kabul edilen amblem ilk kez 1925 yılında, yeni kurulmuş olan Galatasaray talebe sandığının zarf ve mektup kağıtlarında kullanıldı. Bunun yanı sıra lise öğrencilerinin kasketlerinde ve ceketlerine işlenmişti. Aynı yıllarda tüm Galatasaraylı futbolcuların formalarına da işlendi ve sahaya çıktı.

Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?

Galatasaray'ın bilinen simgesi aslandır. Bu simge futbolcu Nihat Bedik sebebiyle kullanılır.

Bedik, Galatasaray macerasına 1916 yılında başlamıştır. Bu süreçte sadece futbolcu olarak değil; üç adım atlama, yüksek atlama, binicilik, yelken ve yüzme alanlarında da kulübe hizmet etmiştir. Tam 20 yıl boyunca futbolcu olarak verdiği mücadelesinde Nihat Bedir, 268 kez forma giymiştir.

Galatasaray futbol takımının 8 yıl boyunca kaptanlığı mı yapmış olan Nihat Bedik, 1936 yılında aktif spordan çekilme kararı almasına rağmen "aslan" adındaki teknesi ile yarışlara katılmıştır. Futbol hayatında da "Aslan Nihat" olarak çağrılan Bedik, hayatını adamış olduğu Galatasaray içinde kendi lakabını simge olarak bırakmıştır.