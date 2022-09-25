Alanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu? gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. 1948 yılında kurulan ve büyük bir geçmişe sahip olan Alanyaspor'un detaylarını ve Süper Lig mücadelesini sizler için derledik. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Alanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu? gibi birçok soru internet üzerinden araştırılıyor. 1948 yılında kurulan ve büyük bir geçmişe sahip olan Alanyaspor'un detaylarını ve Süper Lig mücadelesini sizler için derledik. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Alanyaspor ne zaman kuruldu?

Alanyaspor 1948 yılında Dr. Ali Nazım Köseoğlu ve bir grup genç tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. İlk forma rengi mavi-beyaz olarak maça çıkmıştır. Kulübün ilk ismi Alanya Kale Spor daha sonra Kale Gençlik Spor olarak değiştirilmiştir.

2016-17 sezonunda sponsorluk anlaşması gereği kulüp adı Aytemiz Alanyaspor olarak değiştirildi. 2022-23 sezonunda sponsorluk anlaşması gereği kulüp adı Corendon Alanyaspor olarak değiştirildi.

Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele etmektedir.

Alanyaspor'un renkleri neler?

Alanyaspor'un renkleri turuncu ve yeşildir. İlk forma renkleri mavi ve beyaz olan takım, birçok değişimden sonra logosunun renklerinde turuncu ve yeşili tercih etmişlerdir.

Logonun son halini ve renklerini aşağıda görebilirsiniz.

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