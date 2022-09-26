DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4633 ₺

EURO

17,9255 ₺

ALTIN

976,34 ₺

BİST

3.242,12 ₺

TIMETURK / SPOR / MKE Ankaragücü GSK açılımı | MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü GSK açılımı | MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü GSK açılımı | Futbol, voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlara sahip MKE Ankaragücü GSK, büyümeye devam ediyor. Peki ama MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ismi nereden geliyor ve anlamı ne? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-09-26 10:24:50
MKE Ankaragücü GSK açılımı | MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü GSK açılımı | Futbol, voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlara sahip MKE Ankaragücü GSK, büyümeye devam ediyor. Peki ama MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ismi nereden geliyor ve anlamı ne? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü GSK açılımı

Birçok kısaltmayı taşıyan kulüp, Makine Kimya Endüstrisi Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü olarak biliniyor.

MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu?

MKE Ankaragücü, 31 Ağustos 1910'da Ankara merkezli, şehrin kurulan ilk spor kulübüdür. Maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaktadır. Takımın kökleri Zeytinburnu'ndaki, İmalât-ı Harbiye atölyesinde silah tamiratı ve imalatı yapan işçilere kadar uzanır.

Ezeli rakibi olmasa da kulübün kardeş kulübü de Bursaspor olarak bilinir.

MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü'nün kardeş kulübü, Bursapor'dur. Bu kardeşliğin hikayesi;

Ankara'da üniversitede okurken, Ankaragücü taraftarları içinde yer alan Bursasporlu Abdülkerim Bayraktar'ın Anadolu takımlarının dayanışması konusundaki örnek davranışı klasikleşir ve 1993'te Abdülkerim Bayraktar'ın şehit olmasıyla daha da alevlenen örnek dostluğun sonsuza kadar süreceği söylenmektedir.

Diğer Süper Lig takımlarının bilinmeyenleri için aşağıdaki haberlere göz atabilirsiniz.

Galatasaray orijinal logosu nedir? Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?
İLİŞKİLİ HABERGalatasaray orijinal logosu nedir? Galatasaray'ın logosu ne zaman değişti? Galatasaray simgesi nedir, nereden gelir?
Fenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl | Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?
İLİŞKİLİ HABERFenerbahçe eski adı nedir? Fenerbahçe kuruluş tarihi gün ay yıl | Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var?
Fenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?
İLİŞKİLİ HABERFenerbahçe'nin kaç yıldızı var? Fenerbahçe'nin 2022'de kaç yıldızı var? Fenerbahçe neden 5 yıldız oldu? Fenerbahçe 5.yıldız kabul edildi mi?
Beşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi
İLİŞKİLİ HABERBeşiktaş neden BJK diye yazılır, BJK neyin kısaltması? Beşiktaş logosunda neden Türk bayrağı var? Beşiktaş'ın simgesi
Alanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu?
İLİŞKİLİ HABERAlanyaspor nerenin? Alanyaspor'un renkleri neler? Alanyaspor ne zaman kuruldu?
Adana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?
İLİŞKİLİ HABERAdana Demirspor Kulübü ne zaman nasıl kuruldu? Adana Demirspor Kulübü ve Adanaspor arasındaki fark ne?
Konyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
İLİŞKİLİ HABERKonyaspor Kulüp Başkanları listesi | Konyaspor şampiyonlukları ve kupaları
Giresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?
İLİŞKİLİ HABERGiresunspor ne zaman kuruldu? Giresunspor'un rakibi kim? Giresunspor teknik direktörü kim?
Hatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi
İLİŞKİLİ HABERHatayspor Volkan Demirel'le mi anlaştı? Hatayspor kuruluşu ve renkleri | Hatayspor kuruluş tarihi
Sivasspor'un neden 3 yıldızı var? Sivasspor'un önceki isimleri | Sivasspor rakibi kim?
İLİŞKİLİ HABERSivasspor'un neden 3 yıldızı var? Sivasspor'un önceki isimleri | Sivasspor rakibi kim?
Antalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri
İLİŞKİLİ HABERAntalyaspor ne zaman kuruldu? Antalyasporun kaç şampiyonluğu var? Antalyaspor'un renkleri
Gaziantep Futbol Kulübü ne zaman kuruldu? Gaziantep Futbol Kulübü kapandı mı?
İLİŞKİLİ HABERGaziantep Futbol Kulübü ne zaman kuruldu? Gaziantep Futbol Kulübü kapandı mı?
Ümraniyespor ne zaman kuruldu? Ümraniyespor başkanı ve teknik direktörü kim? Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var?
İLİŞKİLİ HABERÜmraniyespor ne zaman kuruldu? Ümraniyespor başkanı ve teknik direktörü kim? Ümraniyespor'un kaç şampiyonluğu var?
İstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var?
İLİŞKİLİ HABERİstanbulspor hangi semtin? İstanbulspor ne zaman kuruldu? İstanbulspor'un kaç şampiyonluğu var?
İstanbul Başakşehir FK Başkanları | İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu?
İLİŞKİLİ HABERİstanbul Başakşehir FK Başkanları | İstanbul Başakşehir FK ne zaman kuruldu? İstanbul Başakşehir FK kaç kez şampiyon oldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş