MKE Ankaragücü GSK açılımı | MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü GSK açılımı | Futbol, voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlara sahip MKE Ankaragücü GSK, büyümeye devam ediyor. Peki ama MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ismi nereden geliyor ve anlamı ne? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü GSK açılımı | Futbol, voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi gibi farklı branşlara sahip MKE Ankaragücü GSK, büyümeye devam ediyor. Peki ama MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu? MKE Ankaragücü ismi nereden geliyor ve anlamı ne? İşte detaylar...

MKE Ankaragücü GSK açılımı

Birçok kısaltmayı taşıyan kulüp, Makine Kimya Endüstrisi Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü olarak biliniyor.

MKE Ankaragücü nerede, ne zaman kuruldu?

MKE Ankaragücü, 31 Ağustos 1910'da Ankara merkezli, şehrin kurulan ilk spor kulübüdür. Maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaktadır. Takımın kökleri Zeytinburnu'ndaki, İmalât-ı Harbiye atölyesinde silah tamiratı ve imalatı yapan işçilere kadar uzanır.

Ezeli rakibi olmasa da kulübün kardeş kulübü de Bursaspor olarak bilinir.

MKE Ankaragücü ve Bursaspor neden kardeş kulüp?

MKE Ankaragücü'nün kardeş kulübü, Bursapor'dur. Bu kardeşliğin hikayesi;

Ankara'da üniversitede okurken, Ankaragücü taraftarları içinde yer alan Bursasporlu Abdülkerim Bayraktar'ın Anadolu takımlarının dayanışması konusundaki örnek davranışı klasikleşir ve 1993'te Abdülkerim Bayraktar'ın şehit olmasıyla daha da alevlenen örnek dostluğun sonsuza kadar süreceği söylenmektedir.

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