Gaziantep Futbol Kulübü ne zaman kuruldu? Gaziantep Futbol Kulübü kapandı mı? Gaziantep Futbol Kulübü'nün tarihi merak ediliyor. Kökleri 1988 yılına dayanan takımın detaylarını sizler için derledik. İşte Gaziantep FK kuruluşu, tarihçesi ve detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü ne zaman kuruldu? Gaziantep Futbol Kulübü kapandı mı? Gaziantep Futbol Kulübü'nün tarihi merak ediliyor. Kökleri 1988 yılına dayanan takımın detaylarını sizler için derledik. İşte Gaziantep FK kuruluşu, tarihçesi ve detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü ne zaman kuruldu?

Gaziantep Futbol Kulübü 1988 yılında Gaziantep'te kurulmuştur. 1988-1999 yılları arasında Sankospor adını alan takım, 30 Haziran 1999'da yapılan kongrede Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismiyle 1999-2016 yılları arasında ve 14 Temmuz 2016'da yapılan kongrede Büyükşehir Gaziantepspor ismiyle anıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü kapandı mı?

Gaziantepspor, 1969 yılında kurulan ve 2020 yılında kapanan futbol takımıdır. Lakapları Şahinler olan takımın renkleri, kırmızı ve siyahtır. Takım Gaziantep Futbol Kulübü olarak devam etti.