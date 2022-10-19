Alman simidi tarifi | Pretzel (Brezel) nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Alman simidi tarifi | Yıllardır yediğimiz küçük kraker şekilleri ile aklımızda kalan Alman simidi tarifini sizler için derledik. Brezel ne kadar dinlenmeli, malzemeleri neler, nasıl ve ne kadar haşlanmalı, dolapta ne kadar dinlendirilmeli ve kaç derecelik fırında pişirilmeli? Pretzel (Brezel) nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Tüm püf noktaları yazımızda görebilirsiniz.

Alman simidi tarifi | Yıllardır yediğimiz küçük kraker şekilleri ile aklımızda kalan Alman simidi tarifini sizler için derledik. Brezel ne kadar dinlenmeli, malzemeleri neler, nasıl ve ne kadar haşlanmalı, dolapta ne kadar dinlendirilmeli ve kaç derecelik fırında pişirilmeli? Pretzel (Brezel) nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Tüm püf noktaları yazımızda görebilirsiniz.

Pretzel (Brezel) malzemeleri

3 su bardağı sert un, (yüksek protein içeren un) (yoksa 3,5 su bardağı un)

1 su bardağı oda sıcaklığında su,

2 tatlı kaşığı kuru maya,

1 tatlı kaşığı herhangi bir çeşit pekmez,

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı,

1 tatlı kaşığı tuz

Haşlama için;

1,5 lt su

3 tepeleme yemek kaşığı karbonat,

1 yemek kaşığı pekmez (çeşidi farketmez)

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı,

Salamura tuz.

Alman simidi tarifi

Derin bir kabın içerisine su pekmez Maya ve tereyağını alın. İçerisine unu azar azar ekleyerek karıştırın. Hamur daha tam karışmadan unun yarısına geldiğinizde tuzu ilave edin. Tüm un ilave ettikten sonra sert bir hamur elde edene kadar 10 dakika kadar katlayarak yoğurun.

Hamurdan 6 eşit beze çıkaracak şekilde kesip yuvarlayın. Hamurların üzerine bir bez ya da streç film örterek 5 dakika dinlendirin.

Dinlenmiş olan hamurları teker teker bastırarak çay tabağı genişliğine gelecek şekilde açın. açılan parçaları rulo yaparak yuvarlayın. Rulo halindeki hamurların tekrar üzerini örterek 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş ruloları iki elinizle bastırarak ileri geri yapıp ortası kalın uçları ince olacak gibi şekillendirin. Daha sonra simide orijinal şeklini verin ve alt kısmına jiletle çizik atın.

Hazırlamış olduğunuz simitleri fırın tepsisine dizin. Bu şekilde dolapta 1 saat kadar dinlendirin.

Bir tencereye suyu alarak kaynatın. İçerisine karbonatı daha sonra pekmezi ekleyip karıştırın.

Dolapta dinlenmiş olan simitleri kaynayan suya atıp kevgir ile 30 saniye kadar suyun altında kalacak şekilde pişirin. Fakat simitlerin mayasını kaybetmemesi için ezmemeye çalışın.

Yine kevgirle iyice süzerek tepsiye dizin. Tüm simitler için aynı işlemi yapın.

Üzerine iri taneli tuzu serpip 230 derecelik önceden ısıtılmış fırında renkleri dönene kadar pişirin.