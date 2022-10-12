Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolması tarifi | Zeytinyağlı domates dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolmasının malzemelerini, iç harcına konanları, pişirmesini, püf noktalarını ve tüm detaylarını sizler için derledik. Domates dolması tarifini mutlaka denemelisiniz. Zeytinyağlı domates dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar.

Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolmasının malzemelerini, iç harcına konanları, pişirmesini, püf noktalarını ve tüm detaylarını sizler için derledik. Domates dolması tarifini mutlaka denemelisiniz. Zeytinyağlı domates dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar.

Domates dolması nasıl yapılır?

Basit ve lezzetli domates dolması tarifini sizler için derledik

Malzemeler

10-12 adet domates

200 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

Tuz, karabiber, nane

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

içinden çıkan domatesin susuz kısmı

1 su bardağı su

1 fiske şeker

Domates dolması tarifi

Öncelikle domatesin saplı kısmını kesin ve içerisinde kalan sulu tarafı bıçak yardımıyla oyun.

Tüm domatesler bittikten sonra, iç harcı için; kıymayı bir kabın içerisine alın. Soğanı mutfak robotundan geçirdikten sonra, suyunu süzüp kıymaya ilave edin.

Baharatları, yağı, pirinci, sıvı yağı, içinden çıkarmış olduğunuz domatesin susuz kısmını ve bir fiske şekeri ilave edip karıştırın. Daha sonra domateslerin içerisine bu harcı doldurun.

Salçayı bir su bardağı kadar su ile açıp yerleştirmiş tencereye yerleştirmiş olduğunuz dolmaların üzerine gezdirin. 20-25 dakika kadar pirinçler pişene kadar, üzeri porselen tabakla kapatarak pişirin.