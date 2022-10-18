Evdeki malzemelerle kolay lahmacun nasıl yapılır? Basit malzemelerle evde enfes lahmacun yapabilirsiniz. Tavada ya da fırında yapabileceğiniz seçenekleri de sizin için derledik. Kolay ve pratik lahmacun tarifi...

Evdeki malzemelerle kolay lahmacun nasıl yapılır? Basit malzemelerle evde enfes lahmacun yapabilirsiniz. Tavada ya da fırında yapabileceğiniz seçenekleri de sizin için derledik. Kolay ve pratik lahmacun tarifi...

Lahmacun tarifi

500 gram dana kıyma ya da kuzu kıyma

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

pul biber, toz biber, tuz, karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ

5-10 çorba kaşığı su

Hamuru için

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Öncelikle derin bir kaba unu alıp çukur yapın, içerisine su, tuz ve sıvı yağını ekleyerek yavaşça karıştırın. Homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. Daha sonra hamurdan küçük bezeler yapın, dinlendirin.

Dilerseniz iç harç için, kıyma hariç tüm malzemelerini mutfak robotundan geçirebilirsiniz. Eğer robot kullanmayacaksanız, tüm malzemeleri zırhtan geçirircesine ince doğrayın ve kıymayı içerisine ilave edin.

Son olarak baharat ve kıvamı ayarlamak için yeterli su ilave ederek karıştırın.

Dinlendirdiğiniz bezeleri açıp, üzerine lahmacun harcını sürün. Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt üzerine alıp, 250 derecelik fırına yerleştirin. Alt üst fanlı fırında alta yakın pişirin. Fırın performansınıza göre 7-10 dakika kadar fırında kalmalı.

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