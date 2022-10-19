Kimlik yenileme son gün ne zaman? Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ne zamana kadar geçerli? Milyonlarca vatandaş halen eski tip ehliyet ve eski tip kimlik kullanıyor. Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık 2022 olarak açıklandı ve ehliyetini bu tarihe kadar değiştirmeyenlere ceza kesileceği açıklandı. Durum böyle olunca eski tip kimlik kullananlar da kimlik yenileme son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki kimlik değiştirmeyenlere ceza verilir mi?

Yıllar önce başlatılan çipli ehliyet ve kimliklerin dağıtımına başlandı. Vatandaşların büyük bir kısmı yeni ehliyet ve kimliklerini aldı. Ancak halen eski tip ehliyet ve kimlik kullananların sayısı da bir hayli fazla. Sürücülere gelen uyarının ardından eski kimlikleri olanlar da kimlik yenileme son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Kimlik yenileme son gün ne zaman? Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ne zamana kadar geçerli? Eski kimlik ile sınava girilir mi? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Kimlik yenileme son gün ne zaman?

Nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenen son tarih bulunamamaktadır. Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süre bitiminde kart sahibinin tekrar başvurması gerekmektedir. Kimlik kartlarının üzerinde geçerlilik tarihi yer almaktadır.

Eski kimlik (nüfus cüzdanı) ne zamana kadar geçerli?

Kanunen herkesin sahip olması gereken kimlik kartları yurt dışında da geçerli olabilmesi ve sorgulama işlemlerinin daha kolay olması için çipli hale geldi. Bu yüzden eski tip nüfus cüzdanını kullananların 2023 yılına kadar kimlikleri yenilemesi gerekir.

Eski ehliyet değiştirme son gün ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi gerektiğini belirten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, “Eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılacak trafik kontrollerinde eski tip sürücü belgelerine el konulacak ve idari para cezası uygulanacak.

T.C. Kimlik Kartı randevusunu nereden alınır?

Genel Müdürlük https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. Kimlik Kartı başvurusu için randevu alınabilmektedir.

T.C. Kimlik Kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, geçici kimlik belgesi gibi geçerli fotoğraflı resmi bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.

Nüfus cüzdanları kimlik başvurusu yapılana kadar kullanılabilir. Ancak bir defaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Kimlik kartı başvurusunda verilen PIN zarfı ve içindeki şifre nedir?

PIN: Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi,

PUK: PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,

PIN zarfı: Kişiye özel PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgilerinin bulunduğu kapalı zarfı ifade etmektedir.

PİN (şifre), elektronik sistemler aracılığı ile kimlik doğrulama yapılması amacıyla kullanılmaktadır.