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TIMETURK / KADIN & AİLE / Gerçek tantuni tarifi | Tantuni malzemelerinde neler var? Tantuni ne eti ile yapılır?

Gerçek tantuni tarifi | Tantuni malzemelerinde neler var? Tantuni ne eti ile yapılır?

Gerçek tantuni tarifi | Tantuninin yapımı oldukça basit. Fakat gerçek tantunide dikkat edilmesi gereken nokta, etin haşlanmasıdır. Peki tantuni malzemelerinde neler var? Tantuni ne eti ile yapılır? İşte tantuni tarifi ve detaylar...

8 Saat Önce
2022-10-10 15:16:48
Gerçek tantuni tarifi | Tantuni malzemelerinde neler var? Tantuni ne eti ile yapılır?

Gerçek tantuni tarifi | Tantuninin yapımı oldukça basit. Fakat gerçek tantunide dikkat edilmesi gereken nokta, etin haşlanmasıdır. Peki tantuni malzemelerinde neler var? Tantuni ne eti ile yapılır? İşte tantuni tarifi ve detaylar...

Gerçek tantuni tarifi

Tantuni malzemeleri

  • 600 gram dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 orta boy domates
  • Tuz, Kırmızı toz biber
  • Sumak
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı sıcak su

Sarmak için;

  • Lavaş

Arasına;

  • soğan
  • domates

Öncelikle dana etini çok küçük parçalar olacak şekilde küp küp doğrayın ve üzerini geçecek kadar suda haşlayın.

Derin bir tava içerisine sıvı yağı, sıcak suyu ve haşlamış olduğumuz etleri atın. Üzerine toz biber ve tuzu ilave edip bir tür karıştırın.

Tantuniyi iyice pişirin. Suyunu iyice çekmesini sağlayın. Daha sonra yoğunlaşan suyunun üzerine lavaşı bastırarak, iç sebzelerini ilave edin. Son olarak lavaşa eti doldurup sarın.

Tantuni ne eti ile yapılır?

Tantuni eti; danaların bonfile, tranç ya da kontrfile tercih etmek gerekir. Fakat elinizde farklı bri çeşit et bulunuyorsa, onunla da ev ortamında tantuni yapmanız mümkün.

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