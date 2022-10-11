En basit elmalı tart tarifi | Milföy elmalı turta nasıl yapılır? 5 çayı tarifleri
En basit elmalı tart tarifi | Elmalı kolay bir turta istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolay bir Elmalı Strudel gibi de görünen bu tarif, beş çayınızın yanına çok yakışacak. Milföy elmalı turta nasıl yapılır? İşte tarifi.
2022-10-11 17:40:58
En basit elmalı tart tarifi | Elmalı kolay bir turta istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolay bir Elmalı Strudel gibi de görünen bu tarif, beş çayınızın yanına çok yakışacak. Milföy elmalı turta nasıl yapılır? İşte tarifi.
En basit elmalı tart tarifi
- 1 paket milföy hamuru
- 1 çay bardağı şeker
- 2 tatlı kaşığı tarçın
- yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Milföylü elmalı tart nasıl yapılır?
Öncelikle milföyü ayırın ve bir süre eritin. Tamamının erimesine gerek yok, sertliği gitsin yeter.
Hamurları tepsiye alın ve üzerine ceviz içini serpiştirin. Elmaları ince dilim yaparak şeker ve tarçın karışımının içerisine bulayın. Dilerseniz tarçın miktarını azaltabilirsiniz. Daha sonra elmaları tepsiye dizmiş olduğunuz milföyün üzerine yerleştirin.
Milföyün kenarlarını boş bırakmaya çalışın. Dilerseniz bir milföy hamuru ile üzerine şekil verebilir ya da kenarlarına bir kat daha çıkabilirsiniz.
Cevizi içi yerine dışına da serpebilirsiniz.
180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
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