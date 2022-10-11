En basit elmalı tart tarifi | Milföy elmalı turta nasıl yapılır? 5 çayı tarifleri

En basit elmalı tart tarifi | Elmalı kolay bir turta istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolay bir Elmalı Strudel gibi de görünen bu tarif, beş çayınızın yanına çok yakışacak. Milföy elmalı turta nasıl yapılır? İşte tarifi.