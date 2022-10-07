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TIMETURK / GENEL / Pastane usulü mahlepli kandil simidi | Gerçek kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri

Pastane usulü mahlepli kandil simidi | Gerçek kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri

Pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifini sizler için derledik. Peki pastanelerde yapılan kandil simitlerinin diğerlerinden ne farkı var? Pastane kandil simidinin içinde neler var? Gerçek kandil simidi tarifi ve mahlepli kandil simidi malzemeleri!

43 Dakika Önce
2022-10-07 15:36:00
Pastane usulü mahlepli kandil simidi | Gerçek kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri

Pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifini sizler için derledik. Peki pastanelerde yapılan kandil simitlerinin diğerlerinden ne farkı var? Pastane kandil simidinin içinde neler var? Gerçek kandil simidi tarifi ve mahlepli kandil simidi malzemeleri!

Kandil simidi malzemeleri

  • 125 gram tereyağı ya da margarin (yarım paket)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 3 su bardağı + 3 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Derin bir kaba yumurtanın beyazı haricindeki tüm malzemeleri alın. Yumurtanın beyazı simidi kaplamak için kullanılacak.

Malzemeleri önce spatula ya da bir kaşıkla karıştırıp daha sonra elinizle yoğurarak homojen bir kıvama getirin. Daha sonra hamurun içerisinden ceviz büyüklüğünde toplar yapıp uzatarak simit şekli verin. Simitleri; ayırmış olduğunuz yumurta akının içine batırıp daha sonra kavurmuş olduğunuz susamlara batırarak fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 15-18 dakika kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıktıktan sonra hemen tüketmeyin, kendi ısısıyla pişmesini izin verin. 5-10 dakika ilk sıcağına attıktan sonra tabaklara koyarak servis edebilirsiniz.

Pastane kandil simitlerinin farkı ne?

Pastanelerde yapılan kandil simitlerinin farkı, kullanılan yağın farklı olması ve içerisine mahlep konmasından kaynaklanıyor. Dilerseniz farklı yağları kullanabilirsiniz ve mahlep koyarak, ev ortamında pastane usulü kandil simitleri elde edebilirsiniz.

Mahlepsiz kandil simidi olur mu?

Mahlep kullanmadan da kandil simidi yapabilirsiniz. Yukarıdaki tarifin içerisindeki mahlepi koymadan tüm malzemeleri karıştırarak, aynı sonucu elde edebilirsiniz. Mahlep pastane usulüne daha yakın olması ve kıtırlığını daha çok koruması için kullanılan bir malzemedir.

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