DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5412 ₺

EURO

18,1238 ₺

ALTIN

993,38 ₺

BİST

3.553,43 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı | Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifi

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı | Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifi

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı, artık biliniyor. Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifini sizler için derledik. Peki ama lokantalarda mercimek çorbasına ne konuyor? Malzemeleri ve detayları ile mercimek çorbası tarifi.

3 Saat Önce
2022-10-13 19:53:20
Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı | Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifi

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı, artık biliniyor. Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifini sizler için derledik. Peki ama lokantalarda mercimek çorbasına ne konuyor? Malzemeleri ve detayları ile mercimek çorbası tarifi.

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır?

  • 1 su bardağı mercimek
  • 1 adet küçük havuç
  • Yarım soğan
  • Yarım patates
  • 5 su bardağı su (kontrollü)
  • Tuz, karabiber
  • Çay kaşığının ucuyla zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı yemeklik yağ

Yağı tencereye alıp içerisine doğranmış soğanları ekleyin.

Üzerine havuç ve patatesi de küçük doğrayıp ilave edin. Kavrulan sebzelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

Son olarak suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar kapağı kapalı bekletin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve birkaç dakika kadar demlendirin.

Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı

Lokantalarda mercimek oranı ve çorbanın çok olması, daha lezzetli olmasını sağlıyor. Evlerde yaptığımız gibi değil de sadece mercimek kullanarak da yapılan birçok tarif bulunuyor. Dilerseniz soğan ve havuçsuz da bu tarifi pastane usulü olarak deneyebilirsiniz.

Lokanta usulü olmasının en önemli püf noktası, salçasız ve zerdeçallı olmasıdır.

Pastane kurabiyesi tarifi | Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var?
İLİŞKİLİ HABERPastane kurabiyesi tarifi | Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var?
Pankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERPankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?
Domates dolması nasıl yapılır? Domates dolması tarifi | Zeytinyağlı domates dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
İLİŞKİLİ HABERDomates dolması nasıl yapılır? Domates dolması tarifi | Zeytinyağlı domates dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
En basit elmalı tart tarifi | Milföy elmalı turta nasıl yapılır? 5 çayı tarifleri
İLİŞKİLİ HABEREn basit elmalı tart tarifi | Milföy elmalı turta nasıl yapılır? 5 çayı tarifleri
Tantuni haşlanarak mı yapılır? Tantuni hangi etten yapılır? Mersin et tantuni tarifi
İLİŞKİLİ HABERTantuni haşlanarak mı yapılır? Tantuni hangi etten yapılır? Mersin et tantuni tarifi
Haşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi
İLİŞKİLİ HABERHaşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi
Kandil simidi tarifi | Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlep olmadan kandil simidi olur mu?
İLİŞKİLİ HABERKandil simidi tarifi | Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlep olmadan kandil simidi olur mu?
Mantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?
İLİŞKİLİ HABERMantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş