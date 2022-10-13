Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı | Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifi

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı, artık biliniyor. Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifini sizler için derledik. Peki ama lokantalarda mercimek çorbasına ne konuyor? Malzemeleri ve detayları ile mercimek çorbası tarifi.

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır? Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı, artık biliniyor. Zerdeçallı sarı mercimek çorbası tarifini sizler için derledik. Peki ama lokantalarda mercimek çorbasına ne konuyor? Malzemeleri ve detayları ile mercimek çorbası tarifi.

Esnaf lokantası mercimek çorbası nasıl yapılır?

1 su bardağı mercimek

1 adet küçük havuç

Yarım soğan

Yarım patates

5 su bardağı su (kontrollü)

Tuz, karabiber

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal

2 yemek kaşığı yemeklik yağ

Yağı tencereye alıp içerisine doğranmış soğanları ekleyin.

Üzerine havuç ve patatesi de küçük doğrayıp ilave edin. Kavrulan sebzelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

Son olarak suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar kapağı kapalı bekletin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve birkaç dakika kadar demlendirin.

Lokanta usulü mercimek çorbası sırrı

Lokantalarda mercimek oranı ve çorbanın çok olması, daha lezzetli olmasını sağlıyor. Evlerde yaptığımız gibi değil de sadece mercimek kullanarak da yapılan birçok tarif bulunuyor. Dilerseniz soğan ve havuçsuz da bu tarifi pastane usulü olarak deneyebilirsiniz.

Lokanta usulü olmasının en önemli püf noktası, salçasız ve zerdeçallı olmasıdır.