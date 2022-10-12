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TIMETURK / KADIN & AİLE / Pankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?

Pankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?

Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır? En basit tarihler arasında yer alan pankek tarifini sizler için derledik bu ölçülerde tam kıvamında pankek yapabilirsiniz. İşte pankek tarifi.

55 Dakika Önce
2022-10-12 13:40:38
Pankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?

Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır? En basit tarihler arasında yer alan pankek tarifini sizler için derledik bu ölçülerde tam kıvamında pankek yapabilirsiniz. İşte pankek tarifi

Pankek tarifi

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağından bir parmak eksik şeker
  • Bir su bardağı süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı + 2 kaşık un

Derin bir kap içerisinde yumurta ve şekeri iyice çırpın. Yumurtanın kokusunun gelmemesi için renginin nir tık dönmesine özen gösterin.

Daha sonra üzerine sütü ilave edip karıştırın. Son olarak un vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Yağlamış olduğunuz tavayı peçete ile sıyırın. İçerisine kaşık kaşık pankek hamurundan dökerek önlü arkalı pişirin.

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