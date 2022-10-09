Haşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi

Haşhaşlı revani tarifi | Revaninin haşhaşlı versiyonu son dönemde çok sevildi ve bir anda her yerde tarifleri görmeye başladık. Peki ama bu kıtırtılı lezzet nasıl yapılır? Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? İşte detaylar.

Haşhaşlı revani tarifi | Revaninin haşhaşlı versiyonu son dönemde çok sevildi ve bir anda her yerde tarifleri görmeye başladık. Peki ama bu kıtırtılı lezzet nasıl yapılır? Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? İşte detaylar.

İrmikli revani tarifi

Tarifi birebir uygulayarak tam kıvamında bir haşhaşlı revani yapabilirsiniz

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilin

1 kabartma tozu

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon

Öncelikle kek yapar gibi yumurta ve şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın. Daha sonra üzerine sıvı yağ ve sütü ilave edin, bir tur karıştırdıktan sonra, un haşhaş irmik vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlanmış olduğunuz tepsiye kek harcını dökün. 30 dakika 180 derecelik fırında pişirin.

Revani pişerken bir yandan şerbeti hazırlamak için tencereye şeker ve suyu alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra 3 damla limon suyu ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra oda sıcaklığında ılıması için kenara alın.

Revani fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını alması için 2-3 dakika bekletin. Ilık şerbeti revaninin üzerine gezdirin. Şerbet tamamen çekince dilerseniz üzerine krem şanti sürerek servis edebilirsiniz.

Revani kaç derecede pişer?

Şerbetli tatlıların fırında pişme süresi çok uzun değildir. Revani 30 dakika 180 derecelik fırında pişirilmelidir. Fakat bu fırından fırına değişeceği için, kontrollü şekilde pişirmek gerekir.

Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür?

Revani fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını alması için 2-3 dakika bekletilir. Ilınan şerbet revaninin üzerine dökülür.

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