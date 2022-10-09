DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6160 ₺

EURO

18,1017 ₺

ALTIN

1.014,53 ₺

BİST

3.567,60 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / Haşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi

Haşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi

Haşhaşlı revani tarifi | Revaninin haşhaşlı versiyonu son dönemde çok sevildi ve bir anda her yerde tarifleri görmeye başladık. Peki ama bu kıtırtılı lezzet nasıl yapılır? Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? İşte detaylar.

5 Saat Önce
2022-10-09 12:12:24
Haşhaşlı revani tarifi | Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? Kıtırtılı çay yanı tarifi

Haşhaşlı revani tarifi | Revaninin haşhaşlı versiyonu son dönemde çok sevildi ve bir anda her yerde tarifleri görmeye başladık. Peki ama bu kıtırtılı lezzet nasıl yapılır? Revani kaç derecede pişer? Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür? İşte detaylar.

İrmikli revani tarifi

Tarifi birebir uygulayarak tam kıvamında bir haşhaşlı revani yapabilirsiniz

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı haşhaş
  • 1 paket vanilin
  • 1 kabartma tozu

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 4-5 damla limon

Öncelikle kek yapar gibi yumurta ve şekeri bir kaba alıp mikserle çırpın. Daha sonra üzerine sıvı yağ ve sütü ilave edin, bir tur karıştırdıktan sonra, un haşhaş irmik vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek homojen kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlanmış olduğunuz tepsiye kek harcını dökün. 30 dakika 180 derecelik fırında pişirin.

Revani pişerken bir yandan şerbeti hazırlamak için tencereye şeker ve suyu alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra 3 damla limon suyu ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra oda sıcaklığında ılıması için kenara alın.

Revani fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını alması için 2-3 dakika bekletin. Ilık şerbeti revaninin üzerine gezdirin. Şerbet tamamen çekince dilerseniz üzerine krem şanti sürerek servis edebilirsiniz.

Nişastalı kolay kurabiye | Ağızda dağılan kurabiye tarifi nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERNişastalı kolay kurabiye | Ağızda dağılan kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Revani kaç derecede pişer?

Şerbetli tatlıların fırında pişme süresi çok uzun değildir. Revani 30 dakika 180 derecelik fırında pişirilmelidir. Fakat bu fırından fırına değişeceği için, kontrollü şekilde pişirmek gerekir.

Revani şerbeti soğuk mu sıcak mı dökülür?

Revani fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığını alması için 2-3 dakika bekletilir. Ilınan şerbet revaninin üzerine dökülür.

Haşhaşlı şekerpare tatlısı tarifi | Şekerpare malzemeleri ve şekerpare şerbeti malzemeleri | Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir?
İLİŞKİLİ HABERHaşhaşlı şekerpare tatlısı tarifi | Şekerpare malzemeleri ve şekerpare şerbeti malzemeleri | Şekerpare şerbeti sıcak mı verilir?
Orijinal humus tarifi - Tam kıvamında humus nasıl yapılır? Humusun içinde neler var? Humus malzemeleri
İLİŞKİLİ HABEROrijinal humus tarifi - Tam kıvamında humus nasıl yapılır? Humusun içinde neler var? Humus malzemeleri
Batırık nasıl yapılır tarifi | Batırık hangi yöreye ait? Batırık yemeği nedir, pişer mi?
İLİŞKİLİ HABERBatırık nasıl yapılır tarifi | Batırık hangi yöreye ait? Batırık yemeği nedir, pişer mi?
Falafel nasıl yapılır, tarifi? Haşlanmış nohuttan falafel olur mu? Falafel dağılmaması için ne yapmalı?
İLİŞKİLİ HABERFalafel nasıl yapılır, tarifi? Haşlanmış nohuttan falafel olur mu? Falafel dağılmaması için ne yapmalı?
Fasulye diblesi tarifi | Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı | Dible hangi yöreye ait?
İLİŞKİLİ HABERFasulye diblesi tarifi | Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı | Dible hangi yöreye ait?
Hamsili pilav tarifi | Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?
İLİŞKİLİ HABERHamsili pilav tarifi | Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?
Mantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?
İLİŞKİLİ HABERMantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?
Pastane usulü mahlepli kandil simidi | Gerçek kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri
İLİŞKİLİ HABERPastane usulü mahlepli kandil simidi | Gerçek kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi malzemeleri

Diğer tariflerimize göz atmayı unutmayın.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş