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TIMETURK / KADIN & AİLE / Pastane kurabiyesi tarifi | Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var?

Pastane kurabiyesi tarifi | Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var?

Pastane kurabiyesi tarifi | Hepimiz pastanelerde satılan o müthiş aromalı kurabiyelerin tarifini merak etmişizdir. Evde yapılan birçok kurabiye, pastane kurabiyesinin tadını vermiyor peki ama pastane kurabiyelerinde ne kullanılıyor hangi malzemeler yer alıyor? Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var? 5 çayına kolay tarif arayanlar için birebir!

6 Saat Önce
2022-10-13 12:04:07
Pastane kurabiyesi tarifi | Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var?

Pastane kurabiyesi tarifi | Hepimiz pastanelerde satılan o müthiş aromalı kurabiyelerin tarifini merak etmişizdir. Evde yapılan birçok kurabiye, pastane kurabiyesinin tadını vermiyor peki ama pastane kurabiyelerinde ne kullanılıyor hangi malzemeler yer alıyor? Reçelli pastane kurabiyesi nasıl yapılır, içinde neler var? İşte detaylar...

Pastane kurabiyesi malzemeleri

  • 250 gram margarin ya da tereyağı (pastanelerde genelde krema yağı kullanılır)
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 4 su bardağı nişasta
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Ortası için; 

  • Böğürtlen reçeli
  • Vişne reçeli
  • Çilek reçeli

Derin bir kase içerisine oda ısısındaki; margarin, yumurta, pudra şekeri, nişasta, sıvıyağ un, kabartma tozu vanilyayı alın. Tüm malzemeleri önce bir spatula yardımıyla elinizi değdirmeden karıştırın, daha sonra fazla uğraşmadan elinizle yoğurarak bütünleştirin.

Homojen hale gelen hamurdan küçük parçalar alarak yuvarlayın ve tepsiye dizin. Kurabiye hamurlarının ortalarını parmağınızla ya da bir mutfak gereci kullanarak delin.

Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 170 derecelik fırında 12 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerin üstünü çok kızarmaması gerekiyor.

Kurabiyeler çıktıktan sonra hemen tüketmeyin bir iki dakika kadar sıcağının oturmasını ve içinin iyice pişmesini bekleyin.

Soğuyan kurabiyelerin içerisine dilediğiniz reçeli kaşıkla doldurarak servis edin.

Pastane kurabiyesinin farkı ne?

Pastanelerdeki kurabiyelerin en önemli özelliği yağı kusturmadan harmanlanması ve nişasta kullanılıyor olmasıdır. Bununla birlikte kullanılan malzemelerinde önemi büyüktür örneğin pastanelerde genelde krema yağı kullanılır.

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