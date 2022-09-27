Şaban Palabıyık’tan muhalefet parti liderlerine yönelik küfürlü paylaşım

Kamu ihalecisi Şaban Palabıyık’ın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu gün muhalif liderlere yönelik çok çirkin ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve basında yer alan demeçlerinde genellikle kamu inşaatlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şaban Palabıyık'ın sosyal medya hesabı üzerinden muhalefet parti genel başkanlarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak küfürlü ifadeler paylaştığı ortaya çıktı.

Türkiye'deki seçmenin yarısının desteğini alan bu siyasi parti liderlerine yönelik küfürlü ifadelerin 2018 seçimlerinin akşamında paylaşıldığı görülüyor. Muhalefet parti liderlerinin, Şaban Palabıyık'ın bu ifadelerine yönelik yasal bir girişimde bulunup bulunmadıkları merak ediliyor.

Türkiye'nin 2023 yılında yapılacak olan seçim için şimdiden bir seçim atmosferine girmesi ile tekrar gündeme gelen Şaban Palabıyık'ın Almanya'ya ilticada bulunduğu ve oturum izni için çaba sarf ettiği iddia ediliyor.