Elif Şafak'ın yeni romanı İzlanda’da ödüle layık görüldü

Elif Şafak yeni romanı The Island of Missing Trees ile İzlanda’da Halldór Laxness Prize’a ödüle layık görüldü.

Elif Şafak, İzlanda'da verilen edebiyat ödülü Halldór Laxness Prize'ın sahibi oldu. Ünlü yazara ödülü İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir takdim etti.

Elif Şafak henüz Türkçede yayımlanmayan son romanı The Island of Missing Trees ile İzlanda'da Halldór Laxness Prize'a layık görüldü.

İngilizcede 5 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan The Island of Missing Trees, şimdiden Hırvatça, Almanca, Bulgarca ve İtalyanca gibi birçok farklı dile tercüme edildi. Önceki kitabı 10 Dakika 38 Saniye ile Uluslararası Booker Ödülü'nde kısa listeye kalan Şafak, yeni romanında bir Kıbrıs Rumu ve bir Kıbrıs Türkü'nün ikili ilişkilerine odaklanıyor.

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Elif Şafak'a Uluslararası Halldór Laxness ödülünü vermekten gurur duyuyorum. Okuyucularına harika hikâyeler vermekle kalmadı, başkalarının da sözcüsü oldu, kendi sesini sesi olmayanların sesi olarak kullandı.”

Şafak da bu gönderiyi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Halldór Laxness Prize'ı almaktan büyük heyecan ve onur duyuyorum. Jakobsdóttir'a kitapları, kültürü ve ortak insanlığımızı kutlayan bu anlamlı etkinlik için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.