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TIMETURK / KADIN & AİLE / Mantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?

Mantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?

Mantar çorbası malzemeleri | mantar çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Kremasız mantar çorbası olur mu? Tutan mantar çorbası tarifi.

19 Saat Önce
2022-10-06 21:27:23
Mantar çorbası malzemeleri | Tutan mantar çorbası tarifi - Kremasız mantar çorbası olur mu?

Mantar çorbası malzemeleri | mantar çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Kremasız mantar çorbası olur mu? Tutan mantar çorbası tarifi.

Mantar çorbası malzemeleri

  • 300 gram mantar
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı silme karabiber

mantar çorbası tarifi

Not: Mantarları yıkamayın, kabuklarını soyun.

Öncelikle mantarları temizleyin. Tencerenin içerisine sıvı yağı ve soğanı alıp kavurmaya başlayın. Soğanın rengi hafif sararmaya başladığında tereyağını ilave edin. Üzerine unu koyup kokusu çıkana kadar kavurun.

Daha sonra ince ince doğramış olduğunuz mantarları ilave edin. Son olarak baharatlarını ve sütünü ilave ettikten sonra karıştırıp suyunu ilave edin.

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