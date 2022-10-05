Fasulye diblesi tarifi | Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı | Dible hangi yöreye ait?

Fasulye diblesi tarifi | Basit ve lezzetli olmasından dolayı fasulye diblesi çok tercih edilen bir yemek. Peki ama diblenin içinde hangi malzemeler var? Dible hangi yöreye ait? Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı

Fasulye diblesi tarifi | Basit ve lezzetli olmasından dolayı fasulye diblesi çok tercih edilen bir yemek. Peki ama diblenin içinde hangi malzemeler var? Dible hangi yöreye ait? Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı

Fasulye diblesi malzemeleri ve yapılışı

Karadeniz yöresine ait olan diblenin tarifini sizler için derledik.

Malzemeler

500 gram taze fasulye

2 adet orta boy domates

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İlk olarak pirinci kaynar suda bekletin.

Tencereye zeytinyağı ve küçük doğranmış soğanları alın, bir süre kavurduktan sonra yine küçük küçük doğramış olduğunuz fasulyeleri içerisine ilave edin.

Bir süre kavurduktan sonra üzerine lezzetlendirmek için tereyağını ilave edip kavurmaya devam edin. Baharatlarını ilave edin.

Üzerine süzdüğünüz pirinç ve domatesleri de ilave edip, üzerini geçecek kadar su koyup, pişmeye bırakın.

Kız kardeşle demlendirerek pişirmiş olduğunuz dibleyi altını kapattıktan sonra da 2 dakika dinlendirin. Eğer suyunu yetmediğini düşünüyorsanız pişme esnasında biraz daha ekleyebilirsiniz.

Dible hangi yöreye ait?

Dible Karadeniz yöresine aittir. Genelde Karadeniz bölgesinde sebzelerin kavrulması, turşuların kavrulması meşhurdur. Dible de bunlardan biridir ve sadece fasulye ile değil, birçok sebze ile yapılır.

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