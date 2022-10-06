'Tabancayla öldürmediğim için pişmanım'

Ankara'da, kuzeni Şükrü Kerekli'yi öldürüp, yol kenarına bırakan tutuklu sanık Özgür Taylan Doğan'ın yargılanmasına başlandı. Savunmasında, Kerekli'yi 3 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyleyen Doğan, 'Bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım' dedi.

Şükrü Kerekli, 22 Mart'ta, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Kerekli'yi öldürdüğü tespit edilen kuzeni Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılık, soruşturma sonunda Doğan hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

'BİRLİKTE BÜYÜDÜK, ARAMIZDA SORUN YOKTU'

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Özgür Taylan Doğan ile öldürdüğü kuzeninin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Doğan, olayda hiç kimsenin başka neden aramasına gerek olmadığını söyleyerek, "Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" dedi.

Yakınlarının iddia ettiği gibi ortada ne alacak verecek sorunu ne de namus meselesi olduğunu belirten Doğan, "Her şeyi açık yüreklilikle söylüyorum. Küfrettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Pişman değilim ancak tek pişmanlığım, bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım" diye konuştu.

'ANTALYA'YA GİDEREK SİGARA İÇİP TESLİM OLACAKTIM'

Öldürdükten sonra parasını ve cep telefonunu almadığını, sadece aracı aldığını, telefonunun da arabada olduğunu söyleyen sanık Doğan, arabayı neden aldığı yönündeki soruya da "Olaydan sonra Antalya'ya gitmeye karar verdim. Burada bir sigara içip teslim olacaktım. Giderken yakalandım" diye yanıt verdi.

'PSİKOLOJİK SORUNUM YOK'

Savunması sırasında mahkeme başkanı, sanığa, "Daha önce psikolojik tedavi gördün mü? Bununla ilgili herhangi bir ilaç kullanıyor musun ya da şu anda psikolojik bir sorunun olduğunu düşünüyor musun?" sorularını yöneltti. Sanık Doğan da "Hayır, kesinlikle psikolojik sorunum yok. Gayet iyiyim. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz" yanıtını verdi.

Şükrü Kerekli'nin annesi ise sanığın yeğeni olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra maddi sorunlar yaşadığını ve oğlunun, zor durumda kaldığı her zaman Doğan'a yardım ettiğini belirterek, "Oğlumu neden öldürdü, bilmiyorum. Cinayetten önce evime geldi; parası yoktur, diye para verdim. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından bazı tanıkları da dinleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA