Falafel içinde ne var? Falafel tarifi | Falafelin besin değeri

Falafel içinde ne var? Falafel tarifini, malzemelerini sizler için derledik. İşte merak edilen tarif falafel ve falafelin besin değeri detayları.

Falafel içinde ne var? Falafel tarifini, malzemelerini sizler için derledik. İşte merak edilen tarif falafel ve falafelin besin değeri detayları.

Falafel içinde ne var?

Falafelin içinde nohut soğan sarımsak kabartma tozu kişniş maydanoz taze soğan Tuz karabiber pul biber ve un vardır. Kızartılarak yapılan bu yemek sosla tüketilir.

Malzemeler

1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kişniş (tercihen)

Çeyrek bağ maydanoz

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı kimyon (tercihen)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı un

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağ

Falafel tarifi

NOT: Falafelin yapılmasında dikkat edilecek püf noktalardan biri, nohutu geceden suyla ıslamak olacak. Nohutlar pişmeyecek, sadece bir gece önceden ısıtılmış olması gerekir.

Suda bekletilmiş nohutları süzülme mutfak robotuna alın. Üzerine küp doğranmış soğan ve sarımsakları ilave edin. Bir tür robottan geçirdikten sonra maydanoz ve taze soğanı ilave edin. Son olarak baharat ve karbonatı ilave edip tek tur mutfak robotundan geçirin.

Hazırlamış olduğunuz harcı derin kaseyi alıp içerisine unu ilave edip homojen bir kıvam alana kadar yoğururum ya da bir kaşık yardımıyla karıştırın. Harçtan iri toplar olacak boyutta alın ve yuvarlayın. Top haline getirdiğiniz falafelleri bir tabağa dizerek buzdolabında 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş falafelleri orta ateşte renk alıncaya kadar kızartın.

Falafelin besin değeri

Falafelin 100 gramına bakıldığında;

332 kalori,

18 gram yağ

0 miligram kolesterol

294 miligram sodyum

585 miligram potasyum

32 gram karbonhidrat

13 gram protein

1,4 gram c vitamini

3, 4 gram demir

82 miligram magnezyum

54 miligram kalsiyum

bulunur.