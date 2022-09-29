Orijinal humus tarifi - Tam kıvamında humus nasıl yapılır? Humusun içinde neler var? Humus malzemeleri

Orijinal humus tarifi - En basit ve en çok tüketilen mezeler arasında yer alan humusun tarifini sizler için derledik. Tam kıvamında bir humus yapmak için tüm püf noktaları detayları ekledik. Tam kıvamında humus nasıl yapılır? Humusun içinde neler var? Humus malzemeleri ve püf noktaları.

Orijinal humus tarifi - En basit ve en çok tüketilen mezeler arasında yer alan humusun tarifini sizler için derledik. Tam kıvamında bir humus yapmak için tüm püf noktaları detayları ekledik. Tam kıvamında humus nasıl yapılır? Humusun içinde neler var? Humus malzemeleri ve püf noktaları.

Humus malzemeleri

2 su bardağı nohut

1 tatlı kaşığı karbonat

2 3 diş sarımsak

2 limon

Yarım su bardağı tahin

tuz, karabiber, kimyon

Üzerine;

nohut

zeytinyağı

Orijinal humus tarifi

Nohutlarınız haşlanmamışsa bir gece önceden ya da 4-5 saat önceden suda ıslatın. Kolay pişmesi için bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyin. Şişen nohutların suyunu süzün.

Nohutları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. 45 dakika kadar nohutlarınızı pişirin. İyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve süsleme için bir çay bardağı kadarını kenara ayırın.

Derin bir kase içerisine tahin, zeytinyağı, kimyon, tuz, limon suyu ve ince kıyılmış sarımsağı karıştırın. Haçlayıp suyunu süzmüş olduğunuz nohutları, bu tahinli karışımla mutfak robotundan pürüzsüz olacak şekilde çekin.

Püreyi servis tabağına alıp içerisini oyuk haline getirin. Ayırmış olduğunuz nohutları ister haşlanmış ister tereyağında kavrulmuş şekilde üzerine ekleyin.