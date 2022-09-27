Zabayon sos tarifi | Orijinal Zabaglione tarifi ve malzemeleri | Zabayon sosu kreması nasıl yapılır?

Zabayon sos tarifi | İtalyan tatlılarının klasik ama en sevilen tarifini sizler için düzenledik. Türk mutfağında muhallebi ne ise, İtalya mutfağında da zabayon aynı konumda. Tatlılarıyla ünlenen İtalyan mutfağının basit tarifini, aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz. Peki zabayon nasıl pişer? Zabayon sosu kreması nasıl yapılır? Orijinal Zabaglione tarifi ve malzemeleri!

Zabayon sos tarifi | İtalyan tatlılarının klasik ama en sevilen tarifini sizler için düzenledik. Türk mutfağında muhallebi ne ise, İtalya mutfağında da zabayon aynı konumda. Tatlılarıyla ünlenen İtalyan mutfağının basit tarifini, aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz. Peki zabayon nasıl pişer? Zabayon sosu kreması nasıl yapılır? Orijinal Zabaglione tarifi ve malzemeleri!

Zabayon sos tarifi

Basit ve az malzemeyle mükemmel bir krema elde edebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde zabayon kesinlikle tutacaktır. Bu sosları cheesecakelerin üzerine deneyerek de farklı tarifler elde edebilirsiniz.

Zabayon malzemeleri

3 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı vanilin

Zabayon yapımı

Zabayon benmari usulü pişirme ile yapılmaktadır. Yumurta sarılarını ve şekeri derin bir kaseye alın, sıcak su dolu bir tencere üzerine kaseyi yerleştirin. Mümkünse kasenin cam ya da metal olmasına önem gösterin, plastik olmasın.

Kasenin içerisinde yumurta ve şekeri çırpın. Çırpma işlemi devam ederken ara ara tencere üstünden kaseyi alıp ılıtmaya çalışın. Bu sayede sıcaklığını koruyup kremanın kesilmemesini sağlarsınız.

Koyulaşan kremaya sütü ekleyin, sütü yavaş yavaş ilave edin çünkü yumurta boyutlarına göre kıvam değişebilir. Koyu akışkan bir hal alana kadar tencere üzerinde çırpmaya devam edin. En son vanilyasını ekleyin ve ilk sıcağını attıktan sonra kaselere bölüştürün.

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