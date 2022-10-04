Falafel nasıl yapılır, tarifi? Haşlanmış nohuttan falafel olur mu? Falafel dağılmaması için ne yapmalı? Tam kıvamında orijinal falafel tarifini sizler için derledik. Falafelin yapışmaması ve dağılmaması için neler yapılması gerektiği, püf noktaları, kızartma oranı ve detaylar...

Falafel nasıl yapılır, tarifi? Haşlanmış nohuttan falafel olur mu? Falafel dağılmaması için ne yapmalı? Tam kıvamında orijinal falafel tarifini sizler için derledik. Falafelin yapışmaması ve dağılmaması için neler yapılması gerektiği, püf noktaları, kızartma oranı ve detaylar...

Falafel nasıl yapılır, tarifi?

Falafel Malzemeleri

1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı kişniş (tercihen)

Çeyrek bağ maydanoz

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı kimyon (tercihen)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı un

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağ

Falafel tarifi

Suda bekletilmiş nohutları süzülme mutfak robotuna alın. Üzerine küp doğranmış soğan ve sarımsakları ilave edin. Bir tür robottan geçirdikten sonra maydanoz ve taze soğanı ilave edin. Son olarak baharat ve karbonatı ilave edip tek tur mutfak robotundan geçirin.

Hazırlamış olduğunuz harcı derin kaseyi alıp içerisine unu ilave edip homojen bir kıvam alana kadar yoğururum ya da bir kaşık yardımıyla karıştırın. Harçtan iri toplar olacak boyutta alın ve yuvarlayın. Top haline getirdiğiniz falafelleri bir tabağa dizerek buzdolabında 5 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenmiş falafelleri orta ateşte renk alıncaya kadar kızartın.

Haşlanmış nohuttan falafel olur mu?

Haşlanmış nohuttan falafel olur Fakat kıvamını tutturmakta biraz zorluk çekebilirsiniz dolayısıyla un miktarına ve dolapta bekleme süresini biraz daha uzatmanız gerekebilir.

Falafelin yapılmasında dikkat edilecek püf noktalardan biri, nohutu geceden suyla ıslamak olacak. Nohutlar pişmeyecek, sadece bir gece önceden ısıtılmış olması gerekir.

Falafel dağılmaması için ne yapmalı?

Falafelin dağılmaması için hamurunu hazırlayıp yuvarladıktan sonra, bir sürü dolapta bekletmeniz gerekir. Eğer hamurunu hazırlarken elinizde toparlanmıyor ve dağılıyorsa un miktarını fazla koymuş ya da daha az kullanmış olabilirsiniz. Kendinize göre bu durumu ayarlayabilirsiniz.