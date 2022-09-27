Şeftali kebabı tarifi | Şeftali kebap nasıl yapılır malzemeleri neler? Şeftali kebabında şeftali var mı? Son dönemde gündeme gelen şeftali kebabının tarifini sizler için derledik. Tam kıvamında püf noktalarıyla bir şeftali kebabı yapmak mümkün. İşte orijinal şeftali kebabı tarifi.

Şeftali kebabı tarifi | Şeftali kebap nasıl yapılır malzemeleri neler? Şeftali kebabında şeftali var mı? Son dönemde gündeme gelen şeftali kebabının tarifini sizler için derledik. Tam kıvamında püf noktalarıyla bir şeftali kebabı yapmak mümkün. İşte orijinal şeftali kebabı tarifi.

Şeftali kebabı tarifi

Şeftali kebabı, çok bilinmese de çok lezzetli bir kebap türü. Tahmin edilenin aksine şeftali kebabı içerisinde şeftali yoktur.

Şeftali kebabı malzemeleri

300 gr yağsız kıyma

Gömlek Yağı

1 adet soğan

5 dal maydanoz (tercihe bağlı)

3 yemek kaşığı kadar galeta unu

Kimyon, tuz, karabiber, pulbiber

Şeftali kebap yapımı

Klasik köfte yapar gibi önce soğanları rendeleyip fazla suyunu sıkarak derin bir kaba alın. Üzerine maydanozuda aynı incelikte kıyarak ilave edin. Baharatları ve galeta ununu da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. Galeta unu çok gerekli bir malzeme değildir kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kıymayı dinlenmesi için kenara alın. Bu esnada gömlek yağlarını yıkayıp temizleyin.

Daha sonra tezgaha serin. Dinlenmiş olan kıymalarda şeftali dilimleri gibi porsiyonlar ayırın.

Gömlek yağlarının özellikle ince kısımlarına, şeftali dilimindeki köfteleri yerleştirin.

Köfteleri gömlek yağının içerisine tek tur sardıktan sonra ızgarada ya da şişe takarak pişirin.

Dilerseniz fırında ya da tencerede de deneyebilirsiniz fakat en lezzetlisi ızgara olacaktır.

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