Batırık nasıl yapılır tarifi | Batırık hangi yöreye ait? Batırık yemeği nedir, pişer mi?

Batırık nasıl yapılır tarifi | Geleneksel tariflerin başında gelen batırığın tarifini sizler için derledik. Batırık hangi yöreye ait, batırık yemeği pişirilir mi, içinde hangi malzemeler var? Batırık yemeği nedir, pişer mi? İşte tüm detaylar yazının devamında!

Batırık nasıl yapılır tarifi | Geleneksel tariflerin başında gelen batırığın tarifini sizler için derledik. Batırık hangi yöreye ait, batırık yemeği pişirilir mi, içinde hangi malzemeler var? Batırık yemeği nedir, pişer mi? İşte tüm detaylar yazının devamında!

Batırık nasıl yapılır tarifi

1 su bardağı ince bulgur

yarım çay bardağı tahin

1 çay bardağı kavrulmuş yer fıstığı

1 çorba kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3 adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)

yarımçay bardağı zeytinyağı ya da sıvıyağ

yarım çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon (tercihen)

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz, karabiber

Öncelikle bulguru 2 çay bardağı kadar sıcak su ile ıslatın ve üzerini kapatın. Bir tavada da tahini alıp 2-3 dakika kadar ısıtın. Şişen bulgurun üzerine tahini ve kimyonu alıp karıştırın. Bulgurlu karışımının içerisine soğan ve salçayı ekleyerek harmanlanmasını sağlayın. Daha sonra tüm sebzeleri ince doğrayarak üzerine ilave edin.

Son olarak baharat ve nar ekşilerini ekleyip bitirin. Köfte şeklinde tüketmek istiyorsanız elinize hafif ıslatarak, marulların üzerine küçük köfteler halinde sıkın. Su ile tüketmek istiyorsanız 5-6 su bardağı su ekleyip karıştırın.

Batırık hangi yöreye ait?

İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır.

Aynı zamanda Amasya, Tokat, Samsun, Sivas'da da çeşitli farklılıklarla sofralardaki yerini alır.

Batırık pişer mi?

Batırık bir meze gibi tüketilebileceği gibi, ana yemek olarak da tüketildiği oluyor. Batırık pişmeden yapılan bir yemektir.