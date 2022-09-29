Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi - Lokanta usulü fırın sütlaç tarifi - En iyi fırın sütlaç nasıl yapılır?

Tam kıvamında fırın sütlaç tarifini sizler için derledik. Bu tarifle denediğiniz sütlaç kesinlikle tutacak ve çok sevilecek. Peki en iyi fırın sütlaç nasıl yapılır? 1 litre sütlaca ne kadar pirinç, ne kadar nişasta konu? Lokanta usulü fırın sütlaç tarifi sizlerle...