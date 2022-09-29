Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi - Lokanta usulü fırın sütlaç tarifi - En iyi fırın sütlaç nasıl yapılır?
Tam kıvamında fırın sütlaç tarifini sizler için derledik. Bu tarifle denediğiniz sütlaç kesinlikle tutacak ve çok sevilecek. Peki en iyi fırın sütlaç nasıl yapılır? 1 litre sütlaca ne kadar pirinç, ne kadar nişasta konu? Lokanta usulü fırın sütlaç tarifi sizlerle...
2022-09-29 16:33:31
Tam kıvamında fırın sütlaç tarifini sizler için derledik. Bu tarifle denediğiniz sütlaç kesinlikle tutacak ve çok sevilecek. Peki en iyi fırın sütlaç nasıl yapılır? Lokanta usulü fırın sütlaç tarifi sizlerle...
Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 çay bardağı pirinç (aida)
- 1,5 su bardağı su (pirinci haşlamak için)
- 1 su bardağı şeker
Sübye malzemeleri
- 1 yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı soğuk süt veya su
Öncelikle pirinci su ile haşlayın ve suyu bittikten sonra üzerine 1 litre yani 5 su bardağı kadar süt ilave edin, kaynatın.
Bu aşamada sübyeyi bir kasede çırpın. İyice çırpılmasına özen gösterin. Kaynamış olan sütün üzerine önce sübyeyi ilave edin. Daha sonra kıvamını beğendiyseniz, şekeri ekleyin.
Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp güveçlere bölüştürün.
Son olarak fırın tepsisine dizmiş olduğunuz güveçlerin altına soğuk suyu, bir parmak kadar doldurup fırının en üst rafına koyun. Sadece üst ayar açık olacak şekilde 250 derecede üzerini kızartın ve fırından alın.
Afiyet olsun....
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