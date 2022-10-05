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TIMETURK / KADIN & AİLE / Hamsili pilav tarifi | Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?

Hamsili pilav tarifi | Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?

Hamsili pilav tarifi | Karadeniz yöresinin en sevilen yemeklerinden biri olan hamsili pilavın tarifini haberinde detay kısmında bulabilirsiniz. Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır? Hamsili pilav malzemeleri, pişme süresi, yapımı ve tüm detayları.

22 Saat Önce
2022-10-05 22:43:36
Hamsili pilav tarifi | Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?

Hamsili pilav tarifi | Karadeniz yöresinin en sevilen yemeklerinden biri olan hamsili pilavın tarifini haberinde detay kısmında bulabilirsiniz. Hamsili pilavın içi nasıl hazırlanır? Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır? Hamsili pilav malzemeleri, pişme süresi, yapımı ve tüm detayları

Hamsili pilav tarifi

  • 800 gram kadar hamsi
  • 100 ml. zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 25 gram çam fıstığı
  • 200 gram pirinç
  • 40 gram kuş üzümü
  • 400 ml. sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1/2 demet dereotu
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Pirinci ve kuş üzümlerini kaynar suda bekletin. Hamsileri temizleyip iyice yıkayın ve süzülmesi için kenara alın.

İçi hazırlamak için, zeytinyağı ve soğanı yemeklik doğrayıp, tavaya alın. Orta ateşte arayarak karıştırarak yumuşamasını sağlayın.

İçerisine çam fıstıklarını ekleyip 5 dakika kavurun. Süzülmüş pirinç, tuz ve karabiberi serpip karıştırmaya devam edin. Üzerine nane, kuru üzüm ve sıcak suyu ilave edip, demlenmesi için kısık ateşte kapağını kapatarak pişirin.

Pilav bir kenarda pişerken fırın kabının dibini yağlayıp, mısır ununun yarısını serpiştirin. Balıkların derisi altta kalacak şekilde sırasıyla hamsileri dizin.

Pilavı ateşten aldıktan sonra içerisine dereotunu ekleyip karıştırın hazırlamış olduğunuz balıkların üzerine yayım kalan hamsileri yine derileri üst kısma gelecek şekilde pilavın üzerine dizin.

İyice sıkıştırdıktan sonra kalan mısır ununu hamsilerin üzerine serpiştirin. 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

5-10 dakika kadar oda ısısında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Hamsili pilavın pişme süresi ne kadardır?

Hamsili pilavın pişme süresi; yemeğin yapıldığı kap, dizilen balık ve koyulan iç harca göre değişkenlik gösterebilir. Fakat ortalama yarım saat 45 dakika kadar pişmesi gerekir. Kızarmasına göre fırında durup durmaması gerektiğini siz karar verebilirsiniz.

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