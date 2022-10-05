Nişastalı kolay kurabiye | Ağızda dağılan kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Nişastalı kolay kurabiye | Ağızda dağılan ve çok hafif bir kurabiye tarifini sizler için derledik. Pratik bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ağızda dağılan nişastalı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Pişme süresi ne kadar olmalı? İşte detaylar.

Nişastalı kolay kurabiye | Ağızda dağılan ve çok hafif bir kurabiye tarifini sizler için derledik. Pratik bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ağızda dağılan nişastalı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Pişme süresi ne kadar olmalı? İşte detaylar.

Nişastalı kolay kurabiye

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

400 gram nişasta (4 su bardağı)

2 su bardağı un

Tüm malzemeleri derin bir kaseye koyun ve bir kaşıkla karıştırın. İyice karışınca elinizle son bir kez yoğurun ve şekil vererek tepsiye dizin.

170 derecelik fırında 12 dakika kadar pişirin. Çıktıktan sonra 2-3 dakika ilk sıcağını atmasını bekleyin. Çıktığında hemen tüketmeyin, bekledikçe içi pişecek ve kıvamı oturacaktır.

Pişme süresi ne kadar olmalı?

Nişastalı kurabiyenin en önemli noktalarından biri pişme süresidir. Üzeri kızarmadan, pembeleştiğinde fırından alınmalıdır. Çıkan kurabiyeler,pişmeye devm edecektir. .