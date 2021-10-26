Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran 2021'de sezon finali yaparak izleyicilerine kısa süreliğine veda etmişti. Aradan geçen 3 ayın ardından EDHO yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. 200. bölümü ile ATV'de 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan diziye yeni oyuncular da katıldı. İzleyiciler EDHO yeni oyuncuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?