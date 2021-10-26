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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran 2021'de sezon finali yaparak izleyicilerine kısa süreliğine veda etmişti. Aradan geçen 3 ayın ardından EDHO yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. 200. bölümü ile ATV'de 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan diziye yeni oyuncular da katıldı. İzleyiciler EDHO yeni oyuncuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu
26.10.2021 13:36:28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? 

Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncular katıldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın oynadığı EDHO yeni karakterleri ile izleyicinin karşısına çıkacak. Peki EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon oyuncuları;

1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Uğur Yücel (Ağa Dayı)

Uğur Yücel EDHO'ya yeni bir soluk getirecek. Uğur Yücel urfalı rolünü canlandıracak. Usta oyuncu dizide “Ağa Dayı” rolüyle katılıyor.  Urfa'nın köklü ailelerinden olan Ağa Dayı çok güçlü ve önemli biri. Başlı başlına kendi bir devlet...

2
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

3
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Levent Ülgen (Efraim)

Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış, aile içinde önemli bir yere ve güce sahip bir karakter...

4
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Nurseli İdiz (Anna)

Madam Anna. Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor, çok zengin ve güçlü bir kadın.

5
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Yosi Mizrahi (Tamer)

Madam Anna'nın finansçısı. Önce para diyen biri.

6
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Alara Turan (Yıldız)

Efraim ve Melek'in kızı. Ailenin en güvenilir üyelerinden biri. Alpaslan firardayken onun en büyük destekçisi.

7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Hazım Körmükçü (Barış)

İdris'in yeğeni. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biri.

8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Serdar Deniz (Civan)

Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkâr biri.

9
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Eren Vurdem (Yakup)

Efraim ve Melek'in oğlu.

10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Ragıp Savaş (Aziz)

Tipi ve Emine'nin yeğeni. Masa'da Tipi'nin yerine oturacak. Hastalık derecesinde titiz aynı zamanda da çok güçlü ve tehlikeli.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Tardu Flordun (Kaan)

Tufan'ın yeğeni. Oldukça tehlikeli ve güçlü biri.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu

Burcu Binici (Deniz)

Tipi ve Emine'nin yeğeni. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, deli dolu korkusuz bir kız.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni oyuncular kimler? EDHO'ya hangi oyuncular katıldı? EDHO 7. sezon oyuncu kadrosu
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