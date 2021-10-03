Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden, bugüne kadar yazdığı 22 kitap ve yaptığı insani yardım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül alan Hatune Doğan (51), doğduğu köy olan İzbırak'a kesin dönüş yaptı. Rahibe Doğan, 36 yıl sonra geri geldiği köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar için de bir yüzme havuzu inşa etti.