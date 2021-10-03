DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor
İran'dan ABD'ye bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakın çağrısı
Politico: ABD, Türkiye’ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?
Düzce'de tırtıl istilası
İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı
Fransız Katolik Kilisesi'nde skandal: Binlerce pedofil kayıtlara geçti
Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesinde dikkat çeken matematik dersleri detayı
'METE, hedefi 12'den vuracak'
Cezaevindeki çatışma büyüyor: Asker tanklarla girdi!
MHP kafilesinin bulunduğu midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Toplantıya giden MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem
' Taliban, Afganistan sınırlarına intihar bombacıları yerleştirecek'
İmran Han: 'ABD er ya da geç Taliban'ı tanıyacak'
Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesindeki köylerinden, 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden, bugüne kadar yazdığı 22 kitap ve yaptığı insani yardım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere birçok kurumdan ödül alan Hatune Doğan (51), doğduğu köy olan İzbırak'a kesin dönüş yaptı. Rahibe Doğan, 36 yıl sonra geri geldiği köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar için de bir yüzme havuzu inşa etti.

Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
03.10.2021 11:01:59
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde yaşayan Doğan ailesi, 1985 yılında bölgede başlayan Avrupa ülkelerine göç kervanına katıldı. İsa ve Nisane Doğan çifti, 6'sı kız, 4'ü erkek, 10 çocuklarıyla köydeki evlerinin kapısına kilit vurarak Almanya'ya gitti.

 

1
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Burada yaşamaya başlayan Doğan ailesinin 14 yaşındaki kızları Hatune Doğan, içinde anavatan özlemiyle büyüdü. Zamanla Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen ve rahibe olan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eli uzatan Hatune Doğan, Süryanice ve Almanca dillerinde de 22 kitap yazdı. Doğan, insani yardım faaliyetleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı.

 
2
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Babasının 78 yaşında vefat etmeden önce 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine Doğan, köye dönüş kararı aldı.

 

3
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Rahibe Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti. Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu yaptırdı. Havuza su doldurmak için de bir sondaj kuyusu açtırdı. Doğan'ın köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti. Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.

 
4
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Kendisi için hiç boş zaman bırakmadığını, ya kilisede ibadet yaptığını ya kitap okuduğunu ya da tarlada, bahçede işlerle uğraştığını belirten Doğan, "Köye ilk dönen benim.

 

Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler, şimdi tarihini biliyoruz. Yeni yaptım mutfak ve lavaboyu. Burada da su çıkarttım, yer altı suyu.

 
5
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Havuz yaptım. Niye bu havuzu yaptım? Bizim gençlerimiz, deniz yanına gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Buraya dönmeleri için burayı sevmeleri için bu havuzu yaptım köyde. Yani biliyorum, babamın torunu bir tane gelmişti buraya. 'Hala, eğer öyle olursa bu vatan bizimdir döneceğiz' dedi.

 

6
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Biz vatanımızı seviyoruz. İnşallah gelecek zamanda bu gençler gelecekler, burada başlayacaklar, burada tekrar eski hayat geri gelecek. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar. İşte burası bizim vatanımızdır. Dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler, kanlarını buraya döktüler. Bu iş, bu tarlalar hep onların elleri ile yapıldı. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır" dedi.

7
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN