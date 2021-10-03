Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Rahibe Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti. Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu yaptırdı. Havuza su doldurmak için de bir sondaj kuyusu açtırdı. Doğan'ın köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti. Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.