Kalamar tava tarifi | Kalamar tavanın püf noktaları nelerdir? Kalamar tava yanında ne yenir?

Kalamar tava tarifi, yapımını sizler için derledik. Ülkemizde çok tüketilen fakat püf noktalarına dikkat edilmediğinde sertleşen bu tarifin püf noktalarını da derledik. Peki ama kalamar tava nasıl pişirilir, nasıl marine edilir? Kalamar tavanın püf noktaları nelerdir? Kalamar tava yanında ne yenir? işte detaylar.

Kalamar tava tarifi, yapımını sizler için derledik. Ülkemizde çok tüketilen fakat püf noktalarına dikkat edilmediğinde sertleşen bu tarifin püf noktalarını da derledik. Peki ama kalamar tava nasıl pişirilir, nasıl marine edilir? Kalamar tavanın püf noktaları nelerdir? Kalamar tava yanında ne yenir? işte detaylar.

Kalamar tava tarifi

1 adet kalamar

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı karbonat

Tuz

Kızartmak için;

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı ayçiçek yağı

Kalamar tava yapımı

Kalamarı temizlemek için; bütün halde olan kalamarın ilk etapta iç organlarını ve kuyruk kısmını çekerek çıkarın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi de çekerek soyun. Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde çıkarıp, kalamarın iç ve dış kısmını bol su ile yıkayın. Derisini aldığınız kalamarın üstünde kalan zar tabakasını sıyırmak için, bıçağın ters kısmı ile üstünden geçin.

Kalamarları serçe parmağı genişliğinde halka halka doğrayın. Dilerseniz daha ince çıtır ve daha kalın sulu şekilde tercih edebilirsiniz.

Toz şeker tuz ve karbonat ile kalamarları 30 dakika boyunca ovun. Yumuşayan kalamarlara maden suyunu ekleyip 2 saat kadar bekletin.

Kalamarları kaplamak için unu düz bir servis tabağına alın. Süzmüş olduğunuz kalamarları yıkamadan una batırın. Derin ayçiçek yağında una buladığınız kalamarları renk alana kadar kızartın. Kızaran kalamarları servis tabağına alın ve mümkünse peçete üzerinde, fazla yağın süzülmesi için bekletin.

Kalamar tavanın püf noktaları nelerdir?

Kalamarların daha lezzetli olması için bir püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Kalamarı maden suyu yerine süt kullanarak da marine edebilirsiniz.

Mümkünse marine karışımında bir gün kadar kalamarların beklemesini sağlayın. Karışım içerisinde bekleyen kalamarların sertleşmemesi için, durulanmadan hemen, una batırılmaları ve ardından hemen kızartılması gerekir.

Kalamar tava yanında ne yenir?

En çok ülkemizde tarator sos ve domates sosla yenen kalamar tavayı, soğan veya limon gibi farklı seçeneklerle de tüketebilirsiniz.