3 litre sütle yoğurt nasıl yapılır? 3 litre sütten yoğurt mayalama tarifi | Yoğurt mayalamanın püf noktaları

3 litre sütle yoğurt nasıl yapılır? Yoğurt mayalamanın püf noktalarını sizler için derledik. Sütün kaynaması, kepçe ile suyunun buharlaştırılması, derecesiz mayalama ısısını ölçme tekniği ve daha fazlasını 3 litre sütten yoğurt mayalama tarifine sığdırdık. 3 litre süte ne kadar yoğurt konur? 3 litre sütten yoğurt mayalama tarifi ve detaylar...

3 litre sütle yoğurt nasıl yapılır? Yoğurt mayalamanın püf noktalarını sizler için derledik. Sütün kaynaması, kepçe ile suyunun buharlaştırılması, derecesiz mayalama ısısını ölçme tekniği ve daha fazlasını 3 litre sütten yoğurt mayalama tarifine sığdırdık. 3 litre süte ne kadar yoğurt konur? 3 litre sütten yoğurt mayalama tarifi ve detaylar...

3 litre sütle yoğurt nasıl yapılır?

Yoğurt yapımı gözde büyütülecek kadar zor bir durum değildir. Herkes evinde kolaylıkla yoğurt mayalayabilir. Ayrıca yoğurt mayaladığınızda eğer yoğurdunuz tutmazsa, onunla bir peynir yapabilir, dolayısıyla yapamadığınız bir aşama için israftan kurtulmuş olabilirsiniz. Aşağıdaki aşamaları takip ederek kolaylıkla yoğurt yapabilirsiniz.

3 litre sütten yoğurt mayalama tarifi

Sütü tencereye alın, ilk etapta karıştırmadan kaynamasını bekleyin. Ocağın başından ayrılmayın aksi halde ilk kaynamasında sütünüz taşacaktır. Kaynamaya başlayınca ocağın kısık gözüne alın ve sütü kepçeyle havalandırarak sulu kısmının buharlaşmasını sağlayın.

Süt mayalama derecesiz

Süt mayalama derecesi 44-46 derecedir. Fakat ev ortamında derecesiz bunu anlamanın bir püf noktası da vardır. Serçe parmağınızı, karıştırmış olduğunuz süte daldırın. 8 saniye boyunca içinizden sayın. Parmağınız içinde durabiliyor ve hafif bir ısırma hissediyorsanız süt mayalama derecesine ulaşmışsınız demektir.

Yoğurt mayası

Isısını tutturmuş olduğunuz sütü kenara alın. içerisine yoğurdu ilave etmeden önce, ayırıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

1 silme yemek kaşığı yoğurdu, kaseye alın ve çırpın. Üzerine, mayalanacak olan sütten ilave edip karıştırın. Bu sayede ısısı dengelenecek ve sütün içerisinde iyice karışacak. Daha sonra iyice karışan yoğurdu, sütün içerisine dökün ve karıştırın.

Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası

1) Yoğurdunuzun sert olmasını istiyorsanız oda ısısının bir miktar yüksek olması gerekmektedir. Soğuk havalarda mutlaka mayalama işlemi sonrası, bir bezle yoğurdu sarın. Dilerseniz fırını hiç açmadan fırında da mayalayabilirsiniz, hava akışı olmadığı ve ısı değişmediği için orada da iyi bir sonuç alırsınız. Aşağıdaki haberde, fırın ısısıyla yoğurt mayalamanın detaylarını bulabilirsiniz.

2) Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi yoğurdun mayalama sıcaklığıdır. Eğer dereceniz yoksa, serçe parmağınızı süte batırın ve 8'e kadar sayın. Parmağınızı çok ısıran bir sıcak varsa, mayalama yapmayın. Sütün sıcak fakat serçe parmağı minik ısıran bir ısısı olması gerekir.

3) Sütün temiz olması, temiz bir kap ile satılması ve sütün iyi kaynaması da diğer dikkat edilmesi gereken noktalardır. Aksi halde süt kaynama esnasında kesilebilir ya da yoğurdunuz tutmayabilir.